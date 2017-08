Von Thomas Mair

Innsbruck — Mit Marco He­sina holte der FC Kufstein in der Sommerpause eine personifizierte Torgarantie. Der Ex-Wacker-Profi traf in der Westliga für die schwarzgrünen Fohlen nach Belieben, in der Festungsstadt ist dem 25-Jährigen aber noch nicht der Knoten geplatzt. Auch am Freitag lief Hesina bei der 0:1-Heimniederlage gegen Schwaz einem Torjubel vergeblich hinterher, obwohl er seiner Tochter, die am Donnerstag zur Welt kam, gerne eines gewidmet hätte. Somit blieb Kufstein auch im vierten Ligaspiel ohne Treffer und Trainer Markus Duftner ein bisschen ratlos zurück: „Wir haben die ein oder andere Chance, verwerten diese nicht, und hinten schnitzen wir einmal", resümierte der 39-Jährige, der alle Beteiligten nach dem missglückten Saisonstart in die Pflicht nimmt: „Es muss sich ein jeder hinterfragen."

Zams jubelt im Derby

Einen perfekten Auftakt in die neue Saison der UPC Tirol Liga legte am Freitag der SV Zams in Mötz hin. Mit 4:3 gewann der Aufsteiger das Oberland-Derby und widerlegte zahlreiche Prophezeiungen — insbesondere wegen der 2:6-Cup-Pleite in Reutte —, wonach die Zammer heuer nur Kanonenfutter für die Konkurrenz seien. „Totgesagte leben länger", freute sich Trainer Florian Schlatter, der seiner Elf viel Verbesserungspotenzial attestiert: „Meine Mannschaft hat sich aufgeopfert, aber wir müssen uns noch steigern, vor allem im konditionellen Bereich."