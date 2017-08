Von Alois Moser und Tobias Waidhofer

Kundl – Die 63. Minute zeigt die Stadionuhr in Kundl am Samstagnachmittag an, als sich Josef Troger auf der linken Seite durchsetzt. Und die Maßflanke des Kundlers findet am langen Eck einen prominenten Abnehmer. Im ersten Tiroler-Liga-Saisonspiel durfte Sebastian Siller gleich jubeln. „Es war ein Dropkick und kein Kopfball“, betonte jener Mann, der in seinen langen Jahren als Wacker-­Innenverteidiger immer wieder Lufthoheit bewiesen hatt­e, am Tag danach. So wie auch bei seinem letzten Tor im schwarzgrünen Dress im vergangenen Frühjahr gegen den FAC.

Nicht nur wegen seines Debüt-Treffers durfte der 28-Jährige auf einen Einstand nach Maß zurückblicken. Und da war er beim 4:0-Sieg über Mayrhofen bei Weitem nicht der Einzige: Pascal Burger, vergangenes Jahr noch Landesliga-Torjäger in Buch, traf gegen die Zillertaler gleich doppelt. Kundl-Trainer Paul Handle, nicht nur als Punkte­sammler, sondern auch als Schwammerlsucher erfolgreich, schwärmt über sein­e Neuzugänge: „Pascal war bereits in der Vorbereitung unser bester Torschütze, mit 21 Jahren ist der schon eine richtige Strafraumkobra. Und Sebastia­n hilft uns mit seiner Erfahrung sehr weiter.“ Auch Goalie Martin Troppmair stellte seinen Wert unter Beweis und hielt gegen Mayrhofen einen Elfmeter und damit die Null fest.

Aber nicht nur in Kundl feierten die Neuen einen gelungenen Einstand, auch in Telfs erwiesen sich die Neuzugänge als Volltreffer: Marvin Kranebitter mit einem Doppelpack und Michael Augustin mit einem Tor und zwei Assists entpuppten sich gegen St. Johann gleich als Matchwinner.

Imst-Trainer Jürgen Sora­perra hat ebenfalls seine Freud­e mit Mathias Mimm, der zum Auftakt gegen Kirchbichl gleich mit einem Tor vorstellig wurde: „Er und Sammy (Samuel Krismer, Anm.) helfen uns richtig weiter.“

In ähnlicher Weise dürft­e auch Neo-Union-Trainer Fari­d Lener über Rückkehrer Jovan Trailovic urteilen, der seinem Neo-Trainer mit einem „glücklichen Freistoß“ in der Nachspielzeit noch einen Punktgewinn beim 3:3 gegen Völs sicherte.

Auch Reichenau-Trainer Gernot Glänzer war mit seinen Neuen (Hannes Wibmer, Stefan Milenkovic, Manue­l Kovatsch) zufrieden, zum Auftaktsieg reichte es für die Innsbrucker in Wattens dennoch nicht.

Aber die neue Saison in der Tiroler Liga hat ja gerade erst begonnen.