Von Wolfgang Müller

Innsbruck — Der FC Wacker ist mit dem 1:0-Heimerfolg gegen Liefering am Freitag wieder auf Kurs in der Sky Go Erste Liga. 2071 Zuschauer bejubelten den dritten Saisonsieg, der für das Nachtragsspiel am Montag in Hartberg Selbstvertrauen vermitteln sollte. Die Nachwuchs-Weltauswahl der Bullen kam kaum zur Entfaltung und bezog die zweite Niederlage.

Gegenüber der bitteren 1:4-Peite von Ried bot Trainer Karl Daxbacher eine veränderte Tiroler Elf auf. Im Tor stand wieder Christopher Knett, für den leicht angeschlagenen Matthias Maak verteidigte Harald Pichler im Zentrum, Martin Harrer saß mit geschwollenem Knöchel nur auf der Tribüne und für den kurzfristig erkrankten Kapitän Christoph Freitag kam Jeffrey Egbe auf der „Sechs" neben Roman Kerschbaum zum Einsatz. Der 19-Jährige hatte dann auch gleich Grund zum Jubeln. Nach einem Getümmel im Lieferinger Strafraum erzielte Egbe die 1:0-Führung. Zuvor hatte Zlatko Dedic schon eine Riesenchance nach Maßflanke von Flo Jamnig vergeben.

Was auch Michael Seaton auf der Westribüne verfolgte. Der 21-jährige Jamaikaner wurde getestet, für gut befunden und zunächst einmal auf die FCW-Warteliste gesetzt. In der Länderspielpause soll eine Entscheidung fallen. Dass die am Freitag in Weiß kickenden Schwarzgrünen — die Auswärtsdress der Lieferinger ist der FCW-Heimgarnitur zu ähnlich — mit der 1:0-Führung die erste Halbzeit beendeten, lag auch an Goalie Knett. Einen Weitschuss des erst 16-jährigen Ungarn Dominik Szoboszlai drehte er über die Latte und gegen Alexander Schmidt reagierte er auch prächtig. „Wir sind bei den Standards richtig gefährlich. Freut mich für den Jungen, dass er sein erstes Tor erzielt hat", zog Routinier Pichler seine Halbzeitbilanz.

Nach dem Wechsel verlegten sich die Gastgeber zu sehr auf Ergebnisverwaltung. Die Jungbullen bestimmten das Spielgeschehen, ohne jedoch richtig gefährlich zu werden. Dafür hatte Liefering-Goalie Coronel einiges zu tun. Zunächst gegen Egbe (73.) und dann bei einem Schuss des eingewechselten Okan Yilmaz (81. ). Mit der Einwechslung von Maak für Daniele Gabriele verstärkte Daxbacher in der Schlussphase den FCW-Riegel und der überstand dann auch noch die fünfminütige Nachspielzeit.