Von Harald Angerer

Kirchberg – Spaß ohne Reue – den verspricht Josef Gutensohn in seinem KTM E-Cross Park in Kirchberg. „Das einzige Giftige ist bei uns der Kettenspray, sonst ist alles sauber“, lacht der Kirchberger. Denn in seinem Motocross-Park in Kirchberg, inmitten der Trabrennbahn, finden sich nur Elektromotorräder. Somit fehlen nicht nur Schadstoffe und Abgase, sondern auch der Lärm. Mehr als ein Surren hört man nicht, wenn sie vorbeiflitzen.

Die E-Mobilität sieht der Kirchberger als große Chance. „Eine normale Motocross-Anlage wäre nie möglich gewesen, aber mit den E-Motocross ist das problemlos“, sagt Gutensohn. Damit könnten wieder viel mehr Personen diesen Sport ausüben oder auch einfach probieren.

Vor allem die Kinder sollen so einen leichteren Zugang zum Motocross-Sport bekommen. „Wir sind früher als Kinder einfach überall mit so kleinen Motocross-Maschinen herumgefahren, aber heute geht das nicht mehr. Die Kinder haben keine Möglichkeit mehr, sich so auszutoben“, erklärt Gutensohn. Aber auch die Erwachsenen können sich der Faszination des Sports nicht entziehen. Dementsprechend ist auch die Kundenschicht, die zur Hälfte aus Erwachsenen und Kindern besteht.

„Für die Kinder sind die E-Motocross ideal. Nur mit einem Schraubenzieher können wir die Geschwindigkeit einstellen. Denn sie sollen ja technisch fahren lernen und nicht schnell fahren, das kann jeder“, sagt Gutensohn. Damit sei die Sache auch sehr ungefährlich. Es habe im ersten Sommer noch keine Verletzung im Park gegeben. Den Kinderbereich möchte er für das nächste Jahr auch ausbauen. Ein weiterer Technikteil mit Trailabschnitt ist geplant, der soll im Herbst entstehen. „Es ist auch noch eine öffentliche Toilette geplant, denn bei uns führt ja direkt der Radweg vorbei und auch die Loipe im Winter“, sagt Gutensohn. Für die kalte Jahreszeit hat er ebenfalls schon Pläne. Spikes für die Maschinen und Skidoos sind geplant.