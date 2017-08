Von Roman Stelzl

Sölden — Im Kühtai sollte die Premiere des Ötztaler Profirennens am Freitag erst so richtig beginnen — doch für zwei Tiroler war sie bereits am ersten der vier Pässe zu Ende. Mountainbike-Weltmeister Daniel Federspiel entschloss sich schon nach wenigen Kilometern zur Aufgabe, ebenso der Zillertaler Clemens Fankhauser (Tirol Team) und der Steirer Markus Eibegger. „Uns wurde geraten aufzuhören, wenn uns die Betreuerautos überholen", sagte Federspiel wenig später, schüttelte enttäuscht den Kopf und ergänzte: „Eine andere Liga."

Eine andere Liga — das bezeichnete das, was am Freitag geschah, ziemlich treffend. Insgesamt kamen nur 51 der 154 Starter ins Ziel. Die brütende Hitze, 217,4 Kilometer und etwa 5500 Höhenmeter — das war selbst für einige gestandene Profis zu viel, darunter auch Gregor Mühlberger, der wegen einer Verkühlung aufgeben musste.

Damit wurde die Erstauflage des selbst ernannten härtesten Rennens im Kalender des Weltverbandes (UCI) das, was sie werden sollte: eine beinharte Selektion. Am Ende kamen nur die Härtesten in Sölden wieder ins Ziel. Und unter denen war der Tscheche Roman Kreuziger der Schnellste.

Pro Ötztaler 5500 217,4 km/5500 hm: 1. Roman Kreuziger (CZE/Orica Scott) 6:37:34 Std., 2. Simon Spilak (SLO/Katjuscha) + 43 Sek., 3. Giulio Ciccone (ITA/Bardiani) 1:33 Min., 4. Rob Power (AUS/Orica) 1:38, 5. Riccardo Zoidl (AUT/Wels) 3:36, 6. Jan Hirt (CZE/CCC) + 7:00.

Weiters: 11. Geismayer (Vorarlberg) 8:05; 14. Pernsteiner (Amplatz) 8:09; 25. Schönberger (Tirol Team); 27. Lakata (Nationalteam); 29. Lehner (Wels) alle 14:46; 37. Pöll (Wels) 21:56; 41. Hammerle (Voralberg) 22:31; 49. Kuen (Tirol Team/alle AUT). Sonntag (6.45 Uhr): Ötztaler Radmarathon der Amateure.

Der Tour-de-France-Gesamt-Fünfte von 2013 bewies im Schlussanstieg auf das Timmelsjoch (2509 Meter) den längsten Atem, ließ Verfolger um Verfolger hinter sich. Als Letzter fiel Tour-de-Suisse-Sieger Simon Spilak zurück — der Slowene wurde vor Giulio Ciccone (ITA) Zweiter.

Kreuziger schloss im Ziel seine vor Freude auf- und abhüpfende Tochter Victoria in die Arme. Und er durfte sich über einen kräftigen Zahltag freuen: In einer Zeit von 6:37:34 Stunden unterbot der 31-Jährige den alten Streckenrekord der Amateure um etwa 13 Minuten — pro Minute wurden 300 Euro als Preisgeld ausgeschrieben. Dazu kommen 2509 Euro für den Sieg am Timmelsjoch.

Und wo waren die Österreicher? Unter denen war Ex-Ö-Tour-Sieger Riccardo Zoidl als Fünfter der Beste. „Das war das härteste Rennen meines Lebens. Am Timmelsjoch fehlte mir einfach die Kraft", meinte Zoidl, der im Schlussanstieg zurückfiel.

Eine starke Premiere lieferte Alban Lakata als 27. ab: Der Mountainbike-MarathonWeltmeister kam als bester Tiroler mit einer Zeit von 6:52:20 Stunden ins Ziel. Ganz freuen wollte sich der 38-jährige Lienzer aber nicht. „Im Anstieg zum Jaufenpass hab' ich eine falsche Flasche mit einem süßen Getränk bekommen, das war nichts", meinte Lakata. Angesichts seines ersten Straßeneinsatzes legte er aber nach: „Ich darf nicht jammern. Die Premiere ist geglückt — und das war sicher nicht das letzte Rennen."