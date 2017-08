Von Tobias Waidhofer

Ried — Hat die WSG Wattens nun eine Krise oder nicht? Um diese Frage drehte sich am Freitag im Sky-Studio auch die Vorberichterstattung vor dem Gastspiel der Tiroler in Ried. Die Antwort gab Ferdinand Oswald: „Nein, so würde ich das nicht bezeichnen."

Vor dem WSG-Keeper formierte sich am Freitag jedenfalls eine Fünferkette. Man wolle defensiver stehen und auf Konter setzen, kündigte Trainer Thomas Silberberger an. Während Benni Pranter verletzt fehlte, wehte auch ein Hauch von Champions League durch die Keine Sorgen Arena. Schließlich spielte die WSG gleich mit zwei Leihgaben von Juventus Turin (Pellizzari, Tamba M'Pinda).

Und der defensive Beton, den die Tiroler von Beginn an anrührten, schien ganz gut zu halten. Bis zur 25. Minute, als Seifedin Chabbi völlig freistehend per Kopf eine Riesenchance vergab. In der 35. Minute konnte sich dann Flo Buchacher nach einem zu kurzen Rückpass bei Keeper Oswald bedanken, der gleich zweimal in extremis rettete. Auf der anderen Seite tankte sich Dino Kovacec durch. Sein Schuss in der 43. Minute ging aber knapp vorbei.

Der zweite Durchgang begann mit offensiven Riedern. Zum Glück zielte Thomas Fröschl nach 21 Sekunden zu hoch. Es wurde aber in der Folge immer brenzliger im Wattener Strafraum, die Rieder Möglichkeiten wurden häufiger und zwingender. Vor allem bei einem Grgic-Kopfball musste sich Oswald enorm strecken. In der 60. Minute war es aber passiert: Eine Kerhe-Hereingabe setzte Fröschl elegant ins lange Eck. Und die Truppe von Lasaad Chabbi hatte noch lange nicht genug — Trainersohn Seifedin sorgt in der 63. Minute per Kopf für einen Doppelschlag. Die Treffer zum 3:0 und 4:0 waren dann nur noch Draufgabe. Jetzt ist es wohl doch eine Krise ...