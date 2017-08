Venedig – Wenige Monate nach dem erstmaligen Gewinn der italienischen Meisterschaft verlässt der Tiroler Basketballer Benjamin Ortner Umana Reyer Venezia, den Klub aus Venedig. Der Vertrag des 34-jährigen Innsbruckers wurde nicht verlängert. „Es ist schade, dass es so gekommen ist. Aber ich habe schon in der letzten Saison gemerkt, dass der Trainer nicht mehr wirklich auf mich setzt. Daher kommt das nicht so überraschend“, erklärte Ortner, der drei Saisonen lang als Center für die Venezianer spielte. In der abgelaufenen Spielzeit kam der 2,06 Meter große Spieler auf 4,1 Punkte im Schnitt und spielte damit rein auf diese Wertung bezogen seine schwächste Saison in zwölf Jahren Serie A.

Wie es nun weitergeht, ist vorerst offen. Der dreifache Familienvater trainiert derzeit in Mailand mit und lässt sich für die Vereinssuche alle Optionen offen. „Ich hoffe darauf, dass ich bei einem Team in Italien, Spanien, Deutschland oder Frankreich unterkomme. Wenn das nicht klappt, muss man weitersehen“, ergänzt Ortner. Auch ein Engagement in der österreichischen Liga wäre für den diplomierten US-Informatikstudenten eine Möglichkeit.

Aber nur, wenn das Gesamtpaket passt. Das müsse in jedem Fall stimmen, wie Ortner ergänzt. Ansonsten wäre auch ein Karriereende kein Beinbruch. Ortner: „Ich bin jetzt 34. Das ist ein ganz gutes Alter, um aufzuhören. Ich muss nichts mehr erzwingen. Wenn kein passendes Angebot kommt, lasse ich es wohl sein.“ Sollte das gesuchte Offert ausbleiben, kehrt der Ex-Deutschland-Legionär (2012 bei Gießen) in seine Heimat Innsbruck zurück. (rost)