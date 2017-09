Von Alex Gruber

Innsbruck – Autobiographien sind im internationalen Fußball in Mode gekommen. Und Stefan Landauer könnte am Beginn seiner neunten Saison in der AKA Tirol wohl auch locker ein Buch verfassen, in dem er erzählt, was ihm in all den Jahren mit unzähligen Tiroler Talenten und Trainerkollegen widerfahren ist. Den Grund, warum er immer noch ebenso begeistert an Bord sei wie zu Beginn, liefert der U16-Trainer nach der 3:4-Niederlage gegen die Admira („nach zweimaliger Führung eine tolle Partie mit dem falschen Ausgang“) wie aus Pistole geschossen: „Die Arbeit mit den Jungs ist nach wie vor extrem geil. Wenn man sieht, wie sich Typen entwickeln.“

Mit seinem aktuellen Team nimmt der diplomierte Sozialarbeiter sein drittes Halbjahr in Angriff und der Pfeil zeige stetig nach oben. Mit Fabian Krump und Cem Üstündag wurden auch zwei Jahrgangs­ältere erfolgreich integriert, die in der Entwicklung noch etwas länger Zeit brauchen. Jeder Spieler hat seine Geschichte. In diesem Wissen kletterte Landauer gestern in Wien schon wieder an Bord, um das ÖFB-U18-Nationalteam als Co-Trainer von Hermann Stadler zu einem doppelten Test gegen Finnland zu begleiten. Mit Fabian Markl und Lukas Caria saßen auch zwei Tiroler Youngsters, die gegen die Admira mit 1:2 verloren hatten, im rotweißroten Aufzug im Flugzeug.

Bei den Jüngsten der U15 ist in dieser Saison wohl wieder Geduld gefragt. Der erste Punktegewinn beim 1:1 gegen die Admira zauberte Coach Sammy Glatz ein leichtes Lächeln ins Gesicht: „Wir machen kleine Schritte nach vorne. Die Burschen haben versucht, gut gegen den Ball zu arbeiten.“ Spieler wie Florian Tipotsch, Bastian Pichler oder auch Ulas Belek packen kräftig an. Eine Tatsache, die es für alle am Weg nach oben zu verinnerlichen gilt. Ein hartes Lehrjahr in der ÖFB-Jugendliga steht an.

„Der Fußballgott hat nicht auf uns heruntergeschaut. Wir waren die bessere Mannschaft“, haderte Tirols Fußball-Koordinator Roli Kirchler an der Seite von U18-Trainer Andreas Spielmann bei der unglücklichen 1:2-Niederlage gegen die Admira an der Outlinie mit. Kapitän Rene Hellermann hatte den Matchball am Fuß, ehe die Gäste spät zum Sieg trafen. In Sachen Zusammenspiel hat sich die Zusammenarbeit in den letzten Wochen verbessert. Gegen die Südstädter lief neben Caria und Markl (beide Wacker Amateure) mit Daniel Spinn ein dritter Kooperationsspieler (WSG Wattens) auf. In den ersten beiden Runden gab’s genug Pluspunkte – Sichtbares und Unsichtbares, das am Papier auch noch zum Vorschein kommen kann.