Von Manuel Lutz

Kufstein — Nach 17 Minuten war am Sonntag den 800 Zuschauern beim Westliga-Derby in Kufstein klar, dass die Siegesserie ihrer Mannschaft Geschichte ist. Nach zuletzt vier Erfolgen (drei Liga, einer Cup) in Serie holten die Wörgler mit einem 3:0-Auswärtssieg die Festungsstädter zurück auf den Boden der Realität. Genau das spielte Wörgl jedoch in die Karten, wie Coach Denis Husic meinte: „Wir haben gewusst, dass die voll im Aufwind sind. Da gibt's keine Ausreden, da muss man alles geben."

Die Gäste erwischten einen Start ganz nach dem Geschmack ihres Übungsleiters: Dejan Kostadinovic (6.), Andreas Neurauter (12.) und Hermann Achorner (17.) sorgten gleich für klare Verhältnisse in der Heimat ihres Mentors. „Das war souverän, unser Plan ist voll aufgegangen, genau das haben wir trainiert", zeigte sich Husic bestätigt und führte weiter aus: „Die Mitte haben wir zugemacht, die Mannschaft war hochmotiviert. Wenn die Pech haben, machen wir ihnen noch drei oder vier Tore." Für einen höheren Sieg standen sich die Wörgler selbst im Weg, am Ende vergab mit Yigit Baydar ein ehemaliger Kufsteiner noch eine „tausender" Chance, für Husic jedoch kein Problem: „Wenn er querlegt, machen wir noch einen Treffer. Aber das passt, wenn er das nicht probieren würde, wäre er kein Stürmer. Wenn man 3:0 vorne liegt, kann man das so machen. Vielleicht auch besser, dass wir nicht zu hoch gewonnen haben."

Auch von der Gegenseite gab es Lob. „Die haben uns einiges aufgezeigt und absolut verdient gewonnen. Ich kann nur gratulieren, die waren die viel bessere Mannschaft", analysierte Kufstein-Coach Markus Duftner. Gleich wie schon im Derby gegen Kitzbühel war Duftner nicht mit seiner Elf zufrieden und meinte nüchtern: „Man darf sich von den Siegen in den letzten Wochen nicht blenden lassen."

Für Husic gab es gestern noch einen Grund zum Feiern: Sein Hund holte bei der Hundezüchter-Weltmeisterschaft den zweiten Rang. „Heute werden ein paar Bier gehen", meinte Husic mit einem Lachen, vor seinem (kurzen) Heimweg.