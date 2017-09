Von Benjamin Kiechl

Schwaz – „Es muss ein Sieg her, mit einem Unentschieden war ich noch nie zufrieden!“ Raul Alonso redet vor dem ersten Heimspiel in der Handball Liga Austria Klartext: Nach der 24:26-Auftaktniederlage gegen die Fivers will der Coach von Sparkasse Schwaz Handball Tirol morgen (18 Uhr/Osthalle) jubeln. Der Gegner ist mit Ferlach, einer 7000-Einwohner-Stadt am Fuße der Karawanken (Ktn.), kein großer Name. Unterschätzen sollte man den Aufsteiger der Vorsaison freilich auch nicht. „Das Spiel in Wien ist mit jenem gegen Ferlach nicht zu vergleichen. Das sind zwei unterschiedliche Handball-Welten“, erklärt Alonso. Während die Wiener gerne das Heft in die Hand nehmen, lassen sich die Kärntner eher in den Rückraum zurückfallen. Schwaz will eine selbstbewusste Antwort geben und weiter an der Heim-Festung Osthalle bauen. In der Vorsaison musste man sich nur ein einziges Mal, im Semifinale gegen die Fivers, „dahoam“ geschlagen geben.

Im Herbst 2016 gab es gegen Ferlach ein brüderliches Remis – jetzt will Alonso mehr. „Die Mannschaft ist gut besetzt, mit Janez Gams wurde ein neuer Spielmacher verpflichtet und mit Marek Pales ein weiterer starker Legionär“, stimmt der Coach sein Team auf eine Bewährungsprobe ein: „Wir sind Favorit und wollen diesen Heimsieg unbedingt!“

Mit der stärksten Besetzung können die Tiroler aber wieder nicht antreten: Matias Helt Jepsen kämpft noch immer mit einer schmerzhaften Schambeinentzündung. Alonso: „Es hat gegen die Fivers nicht für 60 Minuten gereicht, er ist immer noch nicht zu 100 Prozent fit.“ Mit einem Handicap steht Goalie Aliaksei Kishov zwischen den Pfosten. Der Weißrusse kämpft mit Rückenbeschwerden und konnte erst am Mittwoch wieder ins Training einsteigen. Auf seinen Einsatz brennt indes Neuzugang Alexander Pyshkin. Der russische Abwehrchef soll wie zuletzt gegen die Fivers für viele Ballgewinne sorgen. Wer in Schwaz was reißen will, muss erst einmal am 1,97-Meter-Hünen vorbeikommen.

Den Heimvorteil nützen will auch medalp Innsbruck. Das Team von Neo-Trainer Herbert Lastowitza hat nach dem 23:23-Remis gegen Bad Vöslau am Sonntag (17 Uhr/Landessportcenter) gegen Leoben Rückenwind.