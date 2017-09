Von Daniel Suckert

Innsbruck – Dass der Motorsport, wie auch das Leben, kein Wunschkonzert darstellt, weiß nicht nur Lucas Auer. Trotzdem gab es für den Tiroler PS-Star schon angenehmere Tage als diese. In der DTM-Wertung fiel der 22-Jährige auf Platz sechs zurück und in Sachen Formel 1 hängt der Unterländer in der Warteschleife. Da kommt der Auftritt an diesem Wochenende am Nürburgring gerade recht.

Es war in der Eifel, wo der Neffe von Gerhard Berger (DTM-Boss) seine erste Pole Position im Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) einfuhr. Warum es dort stets gut für Auer läuft, weiß der Mercedes-Pilot genau: „Die Kurven und ich passen sehr gut zusammen.“

Dass es an den vorigen beiden Rennwochenenden (Moskau, Zandvoort) nicht nach Wunsch lief, hat der aktuell beste rotweißrote Fahrer längst analysiert und für sich richtig eingeordnet: „Die Wochenenden waren komplett verschieden. In Moskau waren wir langsam, haben aber Punkte mitgenommen. In Zandvoort waren wir auch langsam, haben jedoch keine Punkte eingefahren.“

Derweilen nichts mehr sagen will Auer in puncto Formel 1. Da wurde schon genug geschrieben und gesagt. Laut Force India werde er heuer noch eine Chance bei einem Freitagstraining bekommen. Der britische Rennstall will noch mehr von ihm sehen. Trotzdem dürfte es für 2018 kein Stamm-Cockpit im pinkfarbenen Auto geben. Esteban Ocon (FRA) hat einen laufenden Vertrag, Sergio Pérez (MEX) steht kurz vor der Verlängerung, wie aus Kreisen des Teams in Monza zu erfahren war. Ein Test-Cockpit scheint jedoch nicht ausgeschlossen.

Damit will sich Auer aber (noch) nicht beschäftigen. Der Fokus ist auf die Eifel gerichtet. Dort erwartet der 22-jährige Tiroler auch eine Steigerung in Sachen „Kampf“ an der Spitze: „Wer am härtesten spielt und die breitesten Schultern hat, geht siegreich aus dem Kampf hervor.“

Ähnlich wird es auch beim Heimauftritt zwei Wochen später in Spielberg (23./24.9.) sein. Da möchte der leidenschaftliche Skifahrer in jedem Fall im Spitzenfeld landen. Geschafft hatte er das schon bei seinem Gastauftritt beim GT Masters, als er den pinken Mercedes aufs Podium pilotierte.