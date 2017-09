Von Alex Gruber

Wattens – Es ist über einen Monat her, dass Wattens am 4. August mit einem 3:1 gegen Kapfenberg den Platz in der Sky Go Erste Liga verlassen hat. Danach setzte es nur noch Niederlagen, während der heutige Gegner im Gegenzug fünfmal ungeschlagen (zwei Siege, drei Remis) blieb.

Nach der Länderspielpause ist vor einer „neuen“ Saison, lautet das WSG-Motto. Ein Dreier im letzten Match des ersten Meisterschaftsviertels muss her. Und bis auf Pechvogel Sandro Neurauter (Bänderriss in der Schulter) kann Coach Thommy Silberberger aus dem Vollen schöpfen. „Ich erwarte mir, dass alle an einem Strang ziehen. Und ich erwarte mir von allen etwas“, stellt er klar. Ganz besonders natürlich von den Führungsspielern. „Geht’s dem Benni gut, geht’s in der Regel auch uns gut“, hält Silberberger in Richtung Kreativperle Pranter fest. Auch Spieler wie Florian Toplitsch oder Milan Jurdik nimmt Silberberger wieder verstärkt in die Pflicht. Und im verordneten 4-3-3-Mantel soll auch Juve-Leihgabe Roger Tamba M’Pinda nach 14 Tagen zusätzlicher Team-Integration noch einen Schritt weiter sein. „Augen zu und durch“, erwartet sich Silberberger im letzten Offensivdritte­l auch den nötige­n Nachdruck, um den Bann entschlossen endlich wieder zu brechen.

Dass die auch im Vereinslied besungene grünweiße Vereinsfahne derzeit maximal auf Halbmast weht, liegt auf der Hand. „Uns fehlten zuletzt der Spielwitz, die Sicherheit und das Selbstvertrauen. Und mit Verunsicherung ist es bekanntlich schwer, Fußball zu spielen“, führt Pranter aus. Nachsatz: „Wir dürfen aber nicht jammern und hadern.“

Den Silberberger-Slogan zu seiner Person nimmt er auf, mehr als alles reinwerfen ginge ohnehin nicht. Pranter relativiert: „Alles, was letzte Saison so gut war, war vielleicht nicht so gut. Und alles, was diese Saison so schlecht sein soll, ist auch nicht so schlecht.“

Es geht wie immer um die berühmten Nuancen. Zur Erinnerung: Die WSG Wattens wird auch heute mit zwei 20-jährigen Innenverteidigern (Pellizzari, Gugganig) beginnen, Unterstützung von den Rängen ist erbeten. Die fällige Trendwende kann nur im Kollektiv gelingen. Bei einem Sieg hätte man nach neun Spielen gleich viel­e Punkte auf dem Konto wie in der Vorsaison. Vielleicht ist das ja ein weiterer ganz guter Anhaltspunkt. Die WSG will jedenfalls wieder die Fahne hissen.