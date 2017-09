Von Benjamin Kiechl

Schwaz — Fast konnten einem die Spieler von Ferlach am Samstag leidtun. Erst mit Verspätung nach einer stundenlangen Busfahrt inklusive Stau auf der Tauernautobahn in Schwaz angekommen, kamen die Kärntner auch noch sportlich gesehen „unter die Räder". Im ersten Heimspiel in der Handball Liga Austria feierte Sparkasse Schwaz Handball Tirol einen klaren 27:21- (10:7)-Sieg in der Osthalle. Fast schon zurückgelehnt konnten Fans und Funktionäre das Match verfolgen, in Bedrängnis gerieten die Tiroler kaum.

„Wir haben ihre Schwächen gut ausgenützt, auch wenn das Ergebnis in der ersten Hälfte knapper war als das Spiel. Der Ball wollte einfach nicht rein am Anfang", erinnert sich Coach Raul Alonso an den holprigen Beginn in der Heimfestung Osthalle — das Ende sollte dafür zum Zungenschnalzen anregen. „Nach 57 Minuten waren wir mit sieben Toren vorne", hatte Statistik-Fuchs Alonso das Spiel schon Minuten nach der Schlusssirene penibel aufgedröselt. Der Aufsteiger der Vorsaison hatte dem Schwazer Sturmlauf nichts entgegenzusetzen: Kapitän Alexander Wanitschek (6 Tore) war Topscorer vor Anton Prakapenia (5). „Die Mannschaft tritt sehr homogen auf, jeder Spieler ist für Tore gut." Diese Unberechenbarkeit soll die Knappenstädter auch weiter auszeichnen.

Mit der Abwehrleistung konnte Alonso diesmal auch zufrieden sein. „Wir haben fünf Tore weniger als zum Auftakt gegen die Fivers kassiert. Die Abwehr funktioniert."

Da war es in der Schlussphase nur logisch, auf einigen Positionen zu rotieren, Neues auszuprobieren. Sebastian Spendier wechselte sich mit dem noch immer angeschlagenen Matias Helt Jepsen (Schambeinentzündung) ab. Michael Miskovez kam für Anton Prakapenia und auch der 20-jährige Goalie Adnan Alikadic durfte sich in den letzten fünf Minuten beweisen. Nicht nur aus taktischen Überlegungen, wie Alonso eingestand: „Aliaksei Kishov kämpft mit Rückenbeschwerden. Er ist ein sehr zentraler Spieler und hat uns in den vergangenen zwei Jahren viel Freude bereitet." Und das soll auch im nächsten Spiel gegen Rekordmeister Bregenz so sein: Wenn der Weißrusse fit ist, muss sich das Ländle-Team warm anziehen.

