Von Manuel Lutz

Zirl – Die Aufholjagd nach dem 0:3-Rückstand in Zirl fühlte sich für Silz/Mötz-Coach Aleksandar Matic wie ein Sieg an. Dass Henry Okoh den 3:3-Ausgleich in letzter Minute erzielte, freut den Übungsleiter umso mehr: „Den haben wir im Sommer aus der ersten Klasse von Sautens geholt. Ein super Spieler, der hat super Anlagen, den werde ich noch richtig formen.“ Der Nigerianer ist jedoch kein neues Gesicht bei Silz/Mötz, Obmann Christian Kranebitter hat den Burschen schon seit drei Jahren in sein Herz geschlossen: „Er ist mein viertes Kind. Als ich den Burschen kennen gelernt habe, war mir klar, den muss man unterstützen. Der hat eine Odyssee hinter sich.“

Der 28-Jährige wurde in seiner Heimat von terroristischen Gruppen verfolgt und musste das Land verlassen, um sein Leben zu schützen. In der Folge befand sich der Neo-Torschütze sieben Jahre auf der Flucht. Mit einem Zwischenstopp in der Türkei kam Okoh zuerst in das Flüchtlingsheim in Mötz und danach nach Sautens. Das neue Familienmitglied hat Kranebitter seiner Herzdame zu verdanken: „Meine Frau Annabell arbeitet als ausgebildete Sozialpädagogin ehrenamtlich als Deutsch-Lehrerin mit Flüchtlingen.“

Obwohl sich Okoh bereits ein Netzwerk aufgebaut hat, die Deutschkurse A1 und A2 absolviert hat und für die B1-Prüfung lernt, gibt es nach wie vor einige Hürden: „Henry ist Asylbewerber, daher darf er nur sechsmal pro Monat außerhalb des Asylheims nächtigen. Sonst würde er sofort abgeschoben werden. Zum Glück kann er am Muttertag beispielsweise bei uns sein.“

Okoh selbst ist glücklich, dass er für die Gladiatoren von Matic kicken darf: „Die SPG Silz/Mötz ist wie eine Familie.“ Der ehrgeizige Junge hofft jedoch auch auf ein Erfolgserlebnis außerhalb des Rasenvierecks: „Mein größter Traum ist es, Österreicher zu werden und arbeiten zu dürfen.“ Bis dahin drückt er die Schulbank und arbeitet für Tirols Straßenzeitung, den 20er.