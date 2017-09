Von Max Ischia

Innsbruck – Als sonntags gegen 18.30 Uhr die finale Siegerehrung zelebriert, die WM-Fahne an den nächsten Ausrichtungsort Vancouver Island überreicht und die Abschiedsworte gesprochen waren, da war die Kletter-WM der Jugend und Junioren in Innsbruck Geschichte. Nicht freilich für OK-Chef Michael Schöpf. Der umtriebige Ötztaler nutzte die Gunst der frühen Abendstunde bzw. die Anwesenheit der Volunteers und leitete kurzerhand den geordneten Rückzug ein. Hieß für die rund 200 Freiwilligen so viel, wie mit den Abbauarbeiten zu beginnen. Was gegen 22 Uhr endete, ging gestern Früh mehr oder weniger munter weiter. Mit Schöpf an der Spitze, versteht sich. Bis Mittwochabend sollte alles erledigt sein. Dann nämlich laden die Organisatoren alle Beteiligten und Volunteers zur WM-Party. Die steigt nicht am WM-Schauplatz, sondern in einem Innsbrucker Gasthaus. „Sosehr wir die Vorzüge und Annehmlichkeiten des neuen Kletterzentrums schätzen, ich denke, der Augenblick ist gekommen, dass wir ein paar andere Wände zu Gesicht bekommen“, schmunzelte der WM-Macher, der mit Hinblick auf die Welttitelkämpfe der allgemeinen Klasse im nächsten Jahr (6. bis 16. September) von einer „bestmöglichen Generalprobe“ sprach. Erst recht, weil es in den vergangenen zwölf Tagen zeitweise wie aus Schaffeln regnete, der Wind mitunter aus allen möglichen Himmelsrichtungen um die Ecke pfiff und Athletenflut (1172 Kletterer aus 50 Nationen) wie Zuschauerandrang (laut Veranstalter ca. 15.000) so manche Detailplanung ad absurdum führten. „Wir waren, wie es bei einem Großereignis nun einmal ist, auch zum Improvisieren gezwungen. Und darüber bin ich froh. Es hat viel, aber nicht alles geklappt. Aber nur aus Fehlern, die man macht, kann man lernen“, sagte Schöpf, um im nächsten Moment Albert Einstein zu zitieren: „Planung ersetzt den Zufall durch den Irrtum.“

Ende gut, fast alles gut. Das galt auch für das sportive Abschneiden. Nachdem es in den Einzeldisziplinen einzig für den Tiroler Jan Luca Posch (Boulder-Bronze) zu einer Medaille gereicht hatte, sorgten in der – 2020 olympischen – Kombination erst Laura Stöckler (NÖ/Juniorinnen) und dann Sandra Lettner (OÖ) für ein vergoldetes Happy End. Auch die Tatsache, dass insgesamt 13 Österreicher in ein Finale kletterten, ließ KVÖ-Sportdirektor Heiko Wilhelm zufrieden bilanzieren. „Die WM hat nur unterstrichen, wie hoch die Dichte an der Spitze inzwischen ist. Wir sind aber auf einem guten Weg.“ Noch mehr gilt das freilich für Japan, das im großen Stil abräumte.