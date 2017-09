Von Alex Gruber

Innsbruck – „Im ersten Drittel hatten wir wieder unsere alte ,Straßenmentalität‘ und da hat uns Patrik (Goalie Nechvatal, Anm.) im Spiel gehalten. Im zweiten sind wir besser ins Spiel gekommen, im dritten haben wir das Spiel kontrolliert. Und in der Verlängerung waren wir bei drei gegen drei bei sechs Schüssen klar obenauf“, fasste Rob Pallin den ersten Auswärtssieg der Saison chronologisch zusammen. Dem Headcoach der Innsbrucker Haie gefiel, dass trotz eines 2:3-Rückstands im Schlussabschnitt nie das Gefühl von Panik aufkam. Und auf die reduzierten Spiele „vier gegen vier“ oder „drei gegen drei“ hätte man in der Vorbereitung ein besonderes Augenmerk gelegt.

Die Haie liefern in jedem Fall. Nach zwei Spielen halten Andrew Yogan, Goldtorschütze Hunter Bishop, John Lammers, Kapitän Tyler Spurgeon und Andrew Clark bei drei Scorerpunkten. Dabei hatte speziell Letzterer in der Vorbereitung „geblufft“. In einem Vieraugengespräch habe Spielmacher Clark seinem Coach aber versichert: „Ich zeige es, wenn es zählt.“ Den Beweis trat der 29-jährige Kanadier beim Goldtor in Dornbirn als Assistgeber und bislang ebenso schon an wie seine Kollegen. „Er lässt Dinge passieren“, schwärmt Pallin.

„Genau so muss man auswärts spielen. Es darf dreckig sein und muss nicht schön aussehen. Die Scheibe gehört ab und zu einfach aus dem eigenen Drittel“, sah der Coach im Kollektiv phasenweise jene Attribute, die zu mehr Erfolgen auf der Straße – sprich: auswärts – führen könnten. Es war der erste Sieg im Ländle nach zweieinhalb Jahren.

Zu viel der Lobhudelei will der 50-jährige Amerikaner nach zwei Siegen und vor dem Heimspiel gegen Zagreb (Samstag, 19.15 Uhr) dann aber auch wieder nicht hören: „Es können im Lauf der Saison noch viele verrückte Dinge passieren.“

Bullen gefordert: Durchaus verrückt ist, dass die Red Bulls aus Salzburg nach zwei Runden heute als Tabellenletzter und mit der bislang schwächsten Offensive Titelverteidiger und Leader Vienna Capitals erwarten. Salzburg-Coach Greg Poss steht unter Druck. John Hughes und Raphael Herburger sollen bei ihrem Comeback das Bullen-Spiel beleben.