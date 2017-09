Von Alex Gruber

Wattens – Ein 1:0-Auswärtssieg im ersten Saisonduell und ganze acht Punkte (zwei Siege, zwei Remis) in den vier Duellen der abgelaufenen Spielzeit könnten die WSG Wattens heute gegen den Lieblingsgegner als „haushohen“ Favoriten ausweisen. Die Statistik spielt leider aber noch immer nicht Fußball. Und die WSG ist seit sieben sieglosen Spielen den gewinnbringenden Beweis schuldig. Was neben schweren Eigenfehlern auch an einer wahren Litanei an Verletzten liegt. Denn neben den drei Innenverteidigern (Neurauter, Steinlechner, Pellizzari) dürften heute auch zwei Offensivkräfte (Kovacec, Zangerl) ausfallen. Coach Thommy Silberberger spekulierte darauf, dass es bei einem der Genannten vielleicht doch noch geht.

„Wir waren bei allen Problemen in den letzten Spielen mit Ausnahme der zweiten Halbzeit in Ried nie weit weg. Deswegen können wir auch heute punkten“, schwört er seine Mannen im Gernot-Langes-Stadion ein. Die volle Rückendeckung des Klubs sei ihm immer noch sicher: „Ich spüre das volle Vertrauen und das hebt diesen Verein von allen anderen in Österreich ab“, bedankt sich der „Silbi“. Dennoch müssen in erster Linie wieder mehr Körner, sprich: Punkte, her. „Wenn wir ähnlich agieren wie in den vorangegangenen Duellen mit ihnen, ist sicher was möglich“, liegt der taktische Masterplan auf der Hand. Umsetzen müssen ihn freilich die Spieler. Kann sein, dass Kevin Nitzlnader in die Startelf rotiert. Kann ebenso sein, dass Lukas Katnik dieses Mal die Speerspitze statt Milan Jurdik mimt. Das Defensiv­zentrum muss man gegen die wieselflinken und technisch beschlagenen Jungbullen ohnehin schließen.

„Defensiv spielt unser letztes Aufgebot“, blickt Silberberger in die gelichteten Reihen. Auf der Bank werden diesbezüglich heute Youngsters (Felix Wessiak, Daniel Spinn) sitzen. Der Befreiungsschlag ist dennoch möglich. „Auch ein X kann helfen“, weiß Silberberger. Das ist sicher besser als wieder „nix“.