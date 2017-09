Innsbruck – Die Tage sind gezählt. In zwei Wochen starten Tirols Volleyball-Damenklubs in ihre Bundesliga-Saison – zunächst im Cup, am 7. Oktober geht es dann erstmals wieder um Punkte. Zumindest äußerlich scheinen sowohl VC Tirol als auch TI-Volley bereits bereit zu sein. Die VCTlerinnen trafen sich gestern etwa im Rathaus zum offiziellen Teamfoto. Mit neuen Dressen, traditionell in den gelb-blauen Farben – mittendrin der neue Trainer Michael Jensen: „Es läuft. In zwei Wochen sind wir startklar.“

An diesem Wochenende stehen noch Testspiele in Carcara (ITA) an, dann folgt ein Teambuilding-Wochenende, an dem die Mannschaft ihre neue Kapitänin wählt. „Die Stimmung ist gut und wir lernen uns immer besser kennen“, sagt Libera Anna-Lisa Nosko – sowohl den dänischen Trainer als auch die neuen Legionärinnen Ellina Domidou (GRE), Jennifer Tait (GBR), Ozana Nikolic (CRO) oder Caterina Segantini (ITA), die von der TI kam.

Dort, beim Stadtkonkurrenten, werden die neuen Dressen erst demnächst übergestreift. Die TI-Damen präsentierten sich bei der traditionellen Volley-bagga-smash-Gala im Casino am Montagabend vorerst im Abendkleid. Weil dabei per Los noch der neue Namensgeber ermittelt wurde, gibt es die Arbeitskleider der nunmehrigen TI-funbox-Volley in Kürze – vermutlich spätestens bei ihrem letzten Test, der Pro-Alpen-Trophy am 22. September in der Heimspielstätte USI-Halle. (sab)