Von Florian Madl

Innsbruck – Man könnte nicht eben behaupten, dass sich Tirol nicht um den österreichischen Straßenradsport verdient machen würde. Vom 16-köpfigen Aufgebot für die gestern eröffnete WM in Bergen (NOR) kommen nicht weniger als sieben aus dem Gastgeberland der Straßenrad-WM im kommenden Jahr. Bereits heute geht mit Junior Mario Gamper der Erste auf die Strecke (Straßenrennen) – wie überhaupt die Familie Gamper mit drei Teilnehmern einen großen Beitrag leistet. Marios Zwillingsbruder Florian Gamper (beide Union Raiffeisen Radteam Tirol) war heuer schon Sechstplatzierter bei der Europameisterschaft in Herning (DEN).

Besonders gute Chancen werden dem älteren Bruder der beiden, dem 20-jährigen Patrick Gamper (Tirol Cycling Team), im U23-Bereich eingeräumt. „Er ist in Höchstform, ihm traue ich von Platz eins bis Platz 30 alles zu“, meint etwa sein Papa Manfred, der sich mit einem Camper nach Norwegen aufmachte. Auch Thomas Pupp, Teamchef im Tirol Cycling Team, schließt sich dieser Einschätzung an: „Patrick kann im Zeitfahren eine Spitzenleistung abliefern, wenn der Rennverlauf ihm entgegenkommt wohl auch im Straßenrennen.“

Den Optimismus der beiden nähren die Ergebnisse der laufenden Saison. Wer bei der so hochkarätigen Tour de l’Avenir, der Mini-Tour-de-France, drei Tage das Gelbe Trikot des Gesamtführenden trägt, gehört unweigerlich zu den Besten der Branche. Den letzten Beweis seiner beeindruckenden Form lieferte Patrick Gamper vergangene Woche ab, als er bei der Coppa Bernocchi in der Region Alto Milanese (ITA) zu einer Fluchtgruppe gehörte, die erst kurz vor dem Ziel gestellt wurde. Eine Werbung in eigener Sache, die auch in der Szene nicht ungehört verhallte. Angebote ausländischer Teams trudeln ein, die Zukunft könnte sich außerhalb der Landesgrenzen abspielen. Die WM in Bergen könnte für Patrick Gamper, daneben für seine Teamkollegen Markus Freiberger und Benjamin Brkic (beide Tirol Cycling Team) zum Sprungbrett mutieren.

Erfreulich: dass Tirol auch in den Elite-Rennen mit Kathrin Schweinberger und Vuelta-Etappensieger Stefan Denifl einen Beitrag leistet. Für Schweinberger wird es ab Mittwoch ernst.