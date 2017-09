Von Florian Madl

Innsbruck – Acht Punkte, drei Siege in drei Spielen, nur sieben Gegentore – HCI-Trainer Rob Pallin hätte wahrhaft allen Grund, mit sich und der Eishockey-Welt im Reinen zu sein. Das gilt vor allem nach der „wohl besten Drittel-Leistung in diesem Jahr“, wie der 50-Jährige in seiner Revue zum jüngsten 3:1-Sieg über Zagreb meinte.

„Aber zufrieden bin ich niemals“, kommt im US-Amerikaner am Tag danach der Perfektionist durch. Und deshalb bat Pallin seine Spieler gestern Vormittag, also nur zwölf Stunden nach der Schlusssirene gegen Zagreb, wieder aufs Eis, um an den Schwächen zu arbeiten. Dazu gehöre etwa das Powerplay, in dem seine Protagonisten mitunter auf den kompromisslosen Abschluss vergessen würden. Da helfe es nichts, dass man mit fünf, sechs Passstationen zu gefallen wisse. Und Überzahlspiel erfuhr zuletzt durch das neue Regelwerk in der Erste Bank Eishockey-Liga besondere Bedeutung. Hintergrund: Allzu harte Checks ziehen künftig zumindest eine Vier-Minuten-Strafe nach sich, Überzahl-Situationen zeichnen sich vermehrt ab. Und da Pallins Statistik nach einem Viertel aller Spiele in die Overtime geht, bereiten sich die Haie auch auf diese veränderten Verhältnisse (4 gegen 4 oder 3 gegen 3) vor.

Was Coach Pallin, der schon im vergangenen Jahr einen Raketenstart seines HCI registrieren durfte, nach drei Runden positiv anmerkt? „Im Vergleich zum vergangenen Jahr sind wir in der Defensive stabiler geworden.“ Das gilt nicht nur für den Abwehrblock, das gilt auch für Torhüter Patrik Nechvatal mit einer durchschnittlichen Fangquote von 92,7 Prozent. Der Tscheche mit dem Gardemaß von 1,91 m soll auch morgen in Graz (19.15 Uhr) an dieser Statistik feilen.

Apropos Statistik: Annähernd perfekt präsentieren sich die Vienna Capitals: Mit dem 3:1-Sieg in Südtirol feierten sie ihren 17. Liga-Sieg in Folge und stellten den Rekord des KAC (2010/11) ein.