Von Alex Gruber

Innsbruck – Wie gut müssen die Haie schon sein, dass man sich nach drei Siegen in Serie über ein schwaches Mitteldrittel beim 3:1-Heimsieg gegen Zagreb beschwert? Am Weg in die Kabine kamen deswegen auch die Tiroler Cracks Flo Pedevilla und Benni Schennach gestern einigermaßen ins Schmunzeln. Bei diesem Tabellenstand ist Kritik aber sicher leichter zu ertragen. Die Frühform basiert auf mehreren Faktoren:

Awie Automatismen: Nach einem gemeinsamen Jahr mit Rob Pallin, so Haie-Knipser John Lammers, sei man über die Systeme im Bilde: „Das macht es natürlich leichter. Und die Neuen sind großartige Jungs.“ Die exemplarische Selbstdisziplin von Lammers sowie seinen Linienpartnern Tyler Spurgeon und Bishop Hunter kam über die Sommerpause schlagend hinzu: „Wir haben alle gut auf unsere Körper geachtet.“ Lammers grinst weiter: „Und Innsbruck ist gleich schön wie immer.“

Wwie Wehrs: Verteidiger Lubomir Stach schritt gestern am Weg zurück nach seiner Knieverletzung zum Trockentraining im Kabinengang. Sein „Ersatz“ Kevin Wehrs, der erst eine Woche vor Ligastart ins Haifischbecken kam und „nur“ einen Try-out-Vertrag für zwei Monate hat, ist derweil in aller Munde. „Er spielt so tough, er führt. Ich kenne ihn seit der Highschool. Er ist dort draußen ein kleiner Löwe mit einem großen Herz. Wie könnten wir ihn wieder wegschicken?“, bricht Haie-Headcoach Rob Pallin eine Lanze für den 29-jährigen Doppelstaatsbürger (USA/HUN), der bislang eine sensationelle Plus-Minus-Statistik (+7) ins Treffen führt. „Ich hoffe, dass ich die ganze Saison bleiben kann“, sagt Wehrs, der sich wie Lammers und Co. über den Sommer ebenfalls akribisch fit gehalten hat.

Swie simple: Mit einfachem Spiel – Pallin: „Wir brauchen auswärts keine großen technischen Einlagen“ – wollen die Haie nach Dornbirn (4:3 nach Verlängerung) den zweiten Auswärtssieg in dieser Saison einfahren. „Es hat mir gefallen, wie wir in Dornbirn auf ein schlechtes erstes Drittel und Rückstände reagiert haben“, setzt Pallin auch heute auf eine ebenso starke Mentalität.

Lwie Liga-Modus: Der ist in dieser Saison noch ein bisschen verstrickter und lässt sich nicht ändern. Nach Graz haben die Haie in dieser Woche binnen fünf Tagen noch Fehervar (Samstag/heim) und Salzburg (Sonntag/auswärts) als Gegner. „Wir lieben es, Spiele zu spielen. Je mehr, desto besser“, freut sich Wehrs auf die harte Arbeitswoche. „In Nordamerika haben wir Freitag, Samstag und Sonntag hintereinander gespielt. So ist unser Geschäft. Aber wir nehmen ein Match nach dem anderen. Und jetzt wollen wir einen guten Tag in Graz erleben“, führt Lammers aus. Nachsatz: „Es ist gut, wenn man früh in der Saison punktet. Der November und Dezember sind oft hart.“ Der Druck liegt heute mit Sicherheit bei den Grazern.