Innsbruck – „Charlie Chaplin“ ist Geschichte, Österreichs Nummer eins in der Sport­aerobic Michelle Sieberer steht jetzt auf „Burlesque“. Still steht sie dabei aber weniger. „Die neue Kür ist zwar um fünf Sekunden kürzer, das Tempo dafür viel höher“, beschreibt die Unterländerin ihren 1:25 Minuten langen Mix aus Turnen, Rhythmischer Gymnastik und Kraft­elementen. Seit Jänner feilt die 22-Jährige an ihrer Kür, am Samstag bei der Europameisterschaft in Ancona (ITA) zeigt sie diese zum erst dritten Mal öffentlich. Zuletzt waren es nur noch Kleinigkeiten, an denen Sieberer bastelte – parallel dazu in beruflicher Hinsicht hingegen an größeren Dingen. Nach Abschluss des Sport-Studiums schaffte sie unlängst die Aufnahme für Medizin – ein großer Wunsch der Bad Häringerin.

Die Vorbereitung für den Herbst war also in zweifacher Hinsicht intensiv. Weil in der Neuen Mittelschule in Kundl den Sommer über der spezielle Boden für die Sportaerobic ausgerollt bleiben durfte, trainierten Sieberer und ihre Klubkolleginnen vom ACT Sportaerobic Tirol bis zu sechs Stunden am Tag. „Das war perfekt für uns“, erzählt die Staatsmeisterin. Ebenso gut lief es heuer auch körperlich. Sie könne nun verletzungsfrei und ohne Schmerzen bei der EM antreten.

Dort hofft sie, unter die besten zehn zu kommen. „Das wäre das Ziel, das Finale der Top acht noch besser. Der Bewertungscode ist neu, die Karten sind neu gemischt“, wünscht sich Sieberer einen spannenden Wettkampf. Das gilt auch für ihre Tiroler EM-Kolleginnen: Emma Astner, Laura Baumgartner, Anna Hauser (AK 15 bis 17) und Paula Moser (AK 12 bis 14). (sab)