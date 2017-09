Fernseh- und Zeitungsinterviews — wie gerne wird man vor dem am Wochenende in Spielberg über die Bühne gehenden DTM-Heimspiel herumgereicht?

Lucas Auer (lacht): Man muss sich immer vor Augen halten, dass man für so etwas Besonderes Werbung machen darf. Das ist ja das Schöne: Ich habe die Möglichkeit, ein Heimspiel erleben zu dürfen. Und wenn es zusätzlich noch hilft, dass mehr Zuschauer kommen, dann gibt man natürlich gern noch ein Interview mehr.

Sportlich läuft es im Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) heuer sehr spannend ab. Sie liegen augenblicklich auf Rang zwei, aber rein theoretisch können die ersten zehn Fahrer noch die Gesamtwertung gewinnen.

Auer: Das ist schon der Wahnsinn, was da heuer bei uns in der Rennserie abgeht. Eines ist klar: Fehler darf ich mir auf alle Fälle keinen mehr leisten. Trotzdem muss man das Limit kitzeln, sonst gewinnt man ja auch nichts.

Ein Fehler ist Ihnen leider beim zweiten Rennen am Nürburgring vor zwei Wochen in aussichtsreicher Position passiert.

Auer: Den habe ich nun einmal gemacht. Aber das ist schon abgehakt und wieder Vergangenheit. Jetzt muss ich wieder liefern, die Ellbogen ausfahren und auf der Strecke bleiben.

Ein Auftritt vor heimischem Publikum kann durchaus beflügeln. Es besteht jedoch auch die Gefahr, dass man vielleicht zu viel will.

Auer: Deshalb versuche ich die beiden Spielberg-Auftritte als normale Rennen zu sehen. Die Vorbereitung soll sich nicht unterscheiden, auch wenn es einige Vorteile mit sich bringt. Die Familie und Freunde werden da sein, die Anreise ist unkomplizierter und natürlich versuche ich die Momente einfach in vollen Zügen zu genießen.

Nun gibt es am Wochenende erstmals keine Performance-Gewichte mehr. Muss man sich jetzt Sorgen machen, dass ein Team auf und davon fährt?

Auer (lacht): Die Angst hat es mit Performance-Gewichten auch gegeben. Nein, das macht keinen Unterschied. Bisher waren alle sehr eng beisammen und ich glaube, das wird sich auch nicht ändern. Die beste Kombination zwischen Team, Auto und Fahrer wird am Ende die Nase vorne haben. Wichtig war die Abschaffung für die Zuschauer, weil es niemand mehr verstanden hat.

Die Statistik am Red-Bull-Ring spricht gegen Ihr Mercedes-Team. Viermal konnte Audi, viermal BMW gewinnen.

Auer: Irgendwie haben wir es nie zusammengebracht, in Spielberg zu glänzen. Auf der anderen Seite gibt es für mich keinen Grund, warum wir diesmal nicht abliefern könnten. Wir haben neue Reifen, die Autos sind mittlerweile anders. Wir sind zuversichtlich und bleiben positiv.

Der Red-Bull-Ring ist eine Hochgeschwindigkeitsstrecke. Worauf kommt es speziell an?

Auer: In erster Linie muss sicher der Topspeed stimmen. Dann kommt aber noch etwas hinzu: Am Ende der Strecke brauchst du ein starkes Aerodynamik-Paket. Es wird ganz entscheidend, dass wir uns in den Trainings (Freitag, Anm.) an die Limits herantasten können. Ansonsten wird es in den beiden Rennen ganz schwierig. Wir sind trotzdem zuversichtlich, dass es klappen kann.

Das Gespräch führte Daniel Suckert