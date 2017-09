Von Günter Almberger

Innsbruck – Auf den Bergen rund um Innsbruck liegt bereits der erste Schnee. Auch die Temperaturen im Tal sind alles andere als der Jahreszeit angepasst. Der Winter grüßt in vollen Zügen und das bereits vor dem morgigen Herbstbeginn. Alles zusammen Zutaten, die nicht wirklich zu einer Grillage einladen. Doch während andere den Kachelofen bereits einheizen und es sich auf der Couch gemütlich machen, grillte die österreichische Rodel-­Nationalmannschaft erst richtig auf.

Nachdem Rodeln, Ausrüstung und Werkzeug in großen Metallkisten verstaut und in die Transporter für die erste Eis-Trainingswoche in Lillehammer verladen wurden, heizte ÖRV-Cheftrainer Rene Friedl den Kohlegrill an. Auf dem Rost landeten original Thüringer Rostbratwürste aus Friedls ostdeutscher Heimat. Da griffen Weltmeister Wolfgang Kindl und Co. beherzt zu. Immerhin gilt es vor den anstrengenden Saisonvorbereitungswochen mit Stopps in Lillehammer, Sigulda (LAT), Oberhof (GER) und einem letzten Test auf der Olympia-Bahn Pyeongchang (KOR) Kraft zu tanken.

„Bisher ist alles nach Wunsch gelaufen. Wir können uns nicht beklagen“, erklärte Friedl mit Grillzange in der Hand. Doch die wichtige Phase für die ÖRV-Asse kommt jetzt. „Die Wahrheit liegt auf dem Eis! Erst die Praxis im Eiskanal entscheidet, wie gut wir im Sommer in der Werkstatt gearbeitet und getüftelt haben“, betonte der Cheftrainer.

Nicht nur am Grill, sondern auch an der Bahn assistiert Tobias Schiegl. Der ehemalige Weltmeister im Doppelsitzer ist im ÖRV-Team für den Material-Bereich zuständig. „Wir haben im vergangenen Sommer für die neuen Teile an unseren Schlitten ziemlich tief in die Tasche gegriffen und viel ins Material investiert“, verriet der Jung-Papa. Ob ein neuer Wunderschlitten dabei rausgekommen ist? „Wir bauen nichts Utopisches, aber wir haben für Olympia etwas Spezielles im Köcher“, so Schiegl.