Von Alex Gruber

Innsbruck — Zumindest einem Innsbrucker Hai wurde gestern nach der späten Heimkehr aus der Steiermark (5 Uhr morgens) gratuliert. „Soldat" Dennis Teschauer, der seinen ersten Treffer in der Erste Bank Eishockeyliga in Graz markierte, durfte sich in der Eugen-Kaserne über regen Zuspruch seiner Kollegen freuen. Als Kellner und Koch bedient der 21-Jährige dort die Offiziere, das Kapitel Bundesheer wird aber in Kürze geschlossen.

„Besonders" sei die Torpremiere in der EBEL natürlich gewesen: „Ich glaube, unsere vierte Linie hat überhaupt einen ganz guten Job erfüllt", gibt Teschauer das Lob an seine Partner Fabio Schramm und Clemens Paulweber weiter, um sich natürlich wie alle anderen auch über die erste Saisonniederlage zu ärgern: „Wir waren bis zum Ausgleich besser und danach auch unglücklich", spielte der Youngster auf die Torfolge, vergebene Torchancen und die vielen Strafzeiten an, bei denen womöglich auch mit zweierlei Maß gemessen worden sei. „Ihr Goalie war sehr stark", sah Haie-Coach Rob Pallin in Graz-Goalie Hannu Toivonen auch ein schlagendes Argument.

Apropos Goalie: Gut, dass es gestern Entwarnung um Patrik Nechvatal gab. Der 25-jährige tschechische Schlussmann musste nach einem Treffer auf den ungeschützen Bereich mit einer Knieprellung frühzeitig vom Eis, sollte morgen aber wieder den Trainingsbetrieb aufnehmen können. Sonst steht René Swette parat. Mit dem Heimspiel gegen Fehervar (Samstag) und Auswärtsspiel (Sonntag) in Salzburg wartet ja ein Liga-Doppelpack. „Wir hätten die Partie in Graz genauso gut gewinnen können. Irgendwann kommt die erste Niederlage halt. Und wichtig ist, wie wir darauf reagieren", so Verteidiger Flo Pedevilla.

1:3-Niederlage für Kitzbühel

In der Alps Hockey League mussten der EC Kitzbühel gestern nach dem 5:0-Auftaktsieg die erste Niederlage hinnehmen: Die Adler verloren 1:3 gegen Bregenzerwald.