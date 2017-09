Innsbruck — Der FC Kufstein verzeichnete am Samstag am Tivoli-Nebenplatz mit einer schön herausgespielten und frühen Führung einen perfekten Start, ehe die schwarzgrünen Fohlen mit zwei 16-Jährigen im Mittelfeldzentrum (Taferner, Hubmann) zusehends stärker wurden. Und nach einer kurz ausgeführten Ecke nickte Profi Okan Yilmaz noch vor der Pause eine Schöpf-Maßflanke zum 1:1-Ausgleich am langen Pfosten ein. Den Siegtreffer durfte sich dann nach der Pause mit Matthäus Taferner (*30.1.2001) der Zweitjüngste gutschreiben lassen. Er ist ganze vier Tage älter als Clemens Hubmann (3.2.2001).

„In der zweiten Halbzeit sind wir besser in die Tiefe gekommen, hatten bei einer tollen Parade von Pointner gegen Hussl auch Glück. In Summe war der Sieg aber verdient", bilanzierte Wacker-Fohlen-Coach Thommy Grumser. Gegenüber Markus Duftner gab Grumser Recht: „Die sind besser drauf als wir. Es soll keine Ausrede sein, aber wir haben konditionell nicht den Standard einer Regionalliga-Mannschaft, das sah man in der zweiten Hälfte. Die haben unsere Fehler gut erkannt und ausgenutzt, die sind nicht umsonst auf dem Weg zu den Profis."

Die 0:3-Heimniederlage gegen die Altach Amateure nahm Wörgl-Coach Denis Husic auf seine Kappe: „Ich hätte Tormann Peter Hajda nicht aufstellen dürfen, die beiden ersten Tore waren Sonn­tags­schüsse." (lex, m.l.)