Von Alex Gruber

Innsbruck – Die WSG Wattens will in Kapfenberg nichts anderes tun, als sie zuletzt beim 3:2-Heimsieg gegen Kapfenberg tat: aus weniger eben mehr machen. Fünf Ausfälle (drei in der Innenverteidigung: Steinlechner, Pellizzari, Neurauter; zwei in der Offensive, Kovacec, Zangerl) sind erneut amtlich, weswegen Drazen Kekez wieder in der Abwehrzentrale aufläuft. Da stand der 22-Jährige gegen Liefering mit 91 Prozent gewonnener Zweikämpfe wie eine Eiche, die Personalnot kann zuweilen ja auch zu Neuentdeckungen führen. Genauso wie bei Sebastian Santin, den Coach Thommy Silberberger vorerst vom Angreifer (der 23-Jährige spielte bei Westligist Hard offensiv) zum rechten Außenverteidiger umfunktionierte. Da (Kekez) wie dort (Santin) gelte: „Die beiden Jungs wissen oft gar nicht, wie viel sie können.“

Kekez, Gugganig und Co. müssen heute laut Silberberger auf der Hut sein: „Kapfenberg agiert viel mit langen Bällen und ist bei den zweiten Bällen sehr wach.“ So seien auch KSV-Tore bei den 2:1-Heimsiegen gegen Wacker und Ried gefallen. An die Wand werden die Steirer die WSG sicher nicht spielen. „Ich rechne mir was aus“, sagt Silberberger, der erst gar nicht auf die Ausfälle blickt: „Über verletzte Spieler wird nicht gejammert. Die, die dabei sind, haben das vollste Vertrauen.“