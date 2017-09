Von Wolfgang Müller

Innsbruck – In der Festung Tivoli werden seit Sommer keine Gastgeschenke mehr verteilt. Vor Spielbeginn gibt es zwar noch einen Händedruck und den obligatorischen Wimpeltausch, aber mit dem Anpfiff war zuletzt immer Schluss mit der schwarzgrünen Gastfreundschaft. Fünf Spiele, 13 Punkte, Torverhältnis 10:2 lautet die bisherige Heimbilanz und die soll mit einem Sieg heute ab 18.30 Uhr gegen den TSV Hartberg verbessert werden.

„Wir wollen unbedingt gewinnen, damit wir mit den Steirern in der Tabelle gleichziehen können“, zählen für Wacker-Coach Karl Daxbacher nur drei Punkte, aber die Warnung vor dem sensationell starken Aufsteiger folgt sogleich: „Es ist kein Zufall, dass sie so weit oben stehen. Erstens haben sie mit Dario Tadic einen echten Torjäger, zweitens attackieren sie sehr gut und drittens funktionieren sie im Verbund.“ Auch Flo Jamnig zeigt Respekt vor den kampfstarken Aufsteigern, die zuletzt im Cup bei Horn erst im Elfmeterschießen weiterkamen und auswärts in der Liga bislang die wenigsten Tor­e kassierten. Nur fünf Gegentreffer wurden in fünf Partien in der Fremde zugelassen. „Wir haben gegen Hartberg schon drei Halbzeiten gespielt und nicht gut ausgesehen. Wird Zeit, dass wir das mit unseren Fans im Rücken korrigieren“, setzt der FCW-Torjäger auf die Heimstärke: „Die kann den Unterschied ausmachen.“

Die erste Begegnung in Hartberg wurde bekanntlich nach 2:0-Führung wegen eines Gewitters abgebrochen, die zweite Chance wurde von den Tirolern bei der 1:3-Niederlage auch nicht genützt. Diese offene Rechnung soll heute beglichen werden. Ohne Kapitän Christoph Freitag, der immer noch an den Folgen einer verschleppten Gehirnerschütterung leidet. Fraglich sind auch Stefan Rakowitz, Michael Schimpelsberger und Jeffrey Egbe. Dafür sind Armin Hamzic und Simon Pirkl voll einsatzfähig.