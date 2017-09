Von Benjamin Kiechl

Innsbruck – „Auf zu neuen Ufern“, sagt Franz Pitschmann am Inn stehend. Sein Blick schweift hinüber auf sein geliebtes Hötting. Dort hat das Ringer-Urgestein den AC Hötting jahrzehntelang geprägt, als Kämpfer und Obmann mitgefeiert und mitgelitten. Am Wochenende startet die neue Saison in der Ringer-Bundesliga (siehe Factbox unten) – ohne Franz Pitschmann auf der Wettkampfmatte. „Der Ringer-Verband hat in einer Aussendung mitgeteilt, dass ab sofort nur noch Sportler bis 55 Jahre teilnehmen dürfen“, erklärt er zerknirscht. Nicht dass der 62-Jährige noch regelmäßig für Hötting auf die Matte treten wollte, seine Rolle sah der Obmann in den letzten Jahren als „Feuerwehrmann“, der einspringen konnte.

Sein Ziel wäre im Oktober die Teilnahme bei der Veteranen-WM in Bulgarien gewesen. Auch hier ist der 16-fache Medaillengewinner nun nicht mehr startberechtigt. „Die Verkündung mit einem E-Mail ist niveaulos“, ärgert sich der vierfache Olympia-Teilnehmer, der seinen letzten Auftritt auf der Ringer-Bühne gerne selbst bestimmt hätte. So muss der Neo-Pensionist (seit Jänner) nun auch im Sport abdanken. Um dem Pensionsschock zu entgehen, habe er einige Male die Nordkette unsicher gemacht, feixt Pitschmann. Der würdige Abschied eines großen Sportlers sieht anders aus.

Wenigstens, und das lässt auch Pitschmann wieder lächeln, habe die Bundesliga den richtigen Weg eingeschlagen. Der AC Hötting (nach drei Jahren Pause) und der AC Vollkraft (nach sechs Jahren Abstinenz) kehren in die 1. Bundesliga zurück. Möglich macht das eine Liga-Reform, die alle Tiroler Vereinsobmänner begrüßen. „Die alte Bundesliga hat nicht mehr funktioniert, wir müssen attraktiver werden“, sagt Inzing-Obmann Klaus Draxl, der sich bereits auf das Tirol-Derby in Hötting (30.9.) freut. Ob es auch zum Innsbrucker Stadtderby Hötting vs. Arzl kommt, wird sich in den Play-offs weisen.

Während Inzing seine Bronzemedaille aus dem Vorjahr verteidigen möchte und zwei Leih-Ringer aus Italien und Ungarn engagiert hat, backt man bei Aufsteiger Arzl kleinere Brötchen. „Wir haben mit Wolfurt und Klaus ein hartes Los zum Auftakt“, stapelt ACV-Obmann Michael Kirschner vor der Premiere tief.