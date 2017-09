Von Alex Gruber

Innsbruck – Individuelle Fehler in „weniger als drei Sekunden“ und „Undiszipliniertheiten“ sorgten nach der 3:5-Niederlage in Graz bei Hai-Coach Rob Pallin durchaus für eine saure Miene. Im Wissen, dass das eigene Team eigentlich klar besser sei. Aber einige seien in der Steiermark eben nicht auf Betriebstemperatur, sondern eher auf Betriebsurlaub gewesen. „Alle müssen an Bord sein“, sieht er das gesamte Kollektiv in der Pflicht.

„Du kannst dir in dieser Liga an keinem einzigen Abend freinehmen“, gab auch Top­scorer Andrew Yogan vor dem Heimspiel gegen die Ungarn zu Protokoll. Das Talent in den eigenen Reihen sei unbestritten, der entsprechende Kampf auf Biegen und Brechen gehöre aber in jeder Sekunde dazu. Damit spielte der US-Amerikaner auch auf das ausbaufähige Powerplay-Spiel der Haie an: „Wir müssen in Überzahl aggressiver spielen und uns nicht nur auf unsere Skills (technische Fähigkeiten, Anm.) verlassen. Wir müssen das Netz attackieren“, spielt er darauf an, dass man dahin gehen muss, wo es am meisten weh tun kann. Ein Faktor, den auch Pallin unterstrich.

Mit Angreifer Jesse Mychan, der in Graz pausieren musste, sollten die Haie wieder an Masse und Kampfkraft gewinnen. „Ich bin gespannt welche Antwort wir auf die erste Niederlage geben“, sieht Pallin das Heim-Match auch als Charaktertest.

In der Torhüterfrage wollte sich der US-Headcoach nicht festlegen. Patrik Nechvatal meldete sich nach seiner in Graz erlittenen Knieprellung zwar wieder gesund zurück, Rene Swette steht aber ebenso bereit: „Der Torhüter, der uns die beste Chance zu gewinnen gibt, wird am Samstag spielen.“ Ein kryptischer Satz. Am Ende des heutigen Abends kann die „Antwort“ auf Graz nur Heimsieg lauten. „Es gibt immer wieder Schlaglöcher, aber wir müssen den Bus auf der Straße halten. Er darf nicht in den Fluss fallen“, lädt Pallin in bildhafter Sprache dazu ein, die Ärmel wieder kräftig hochzukrempeln.