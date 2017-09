Innsbruck — Zum Auftakt der achten Runde der UPC Tirol Liga durften am Freitag bereits Zirl und Kirchbichl jubeln.

Im zweiten Spiel unter Interimstrainer Armin Hobel gab es für die Zirler nach der Niederlage in Telfs zum Einstand gestern den ersten Sieg. Dabei sah der vorübergehend auf die Bank gewechselte Goalgetter Hobel, wie seine jungen Angreifer Michael Rauth (14.) und Kevin Radi (52.) den wichtigen Dreier gegen die Wattens Amateure sicherstellten. „Ich bin richtig stolz auf meine Mannschaft“, freute sich Hobel über den ersten vollen Erfolg unter seiner Ägide: „Wir haben genau das umgesetzt, was wir unter der Woche trainiert haben.“

Die Gäste dagegen haderten nach der knappen Niederlage mit einem durchaus möglich gewesenen Remis. „Mir hat ein wenig die Leidenschaft gefehlt, da noch einen Punkt mitzunehmen“, merkte Gästetrainer Martin Rinker kritisch an.

Den Schwung aus dem gewonnenen Derby gegen Kundl am vergangenen Wochenende konnte Kirchbichl mitnehmen: Die Unterländer fertigten den SVI mit 7:2 ab.

In der Westliga steigt am Samstag das Derby zwischen den Wacker Amateuren und Kufstein (16 Uhr, Tivoli W1). (a.m.)