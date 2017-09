Von Wolfgang Müller

Innsbruck – Aus dem fünften Tivoli-Heimsieg wurde am Freitag vor 2670 Zuschauern nichts, weil dem FC Wacker gegen den starken Aufsteiger Hartberg kein Treffer gelang. Mit der Nullnummer konnten die Steirer gut leben, weil die Tiroler in der Schlussphase vehement auf den Siegestreffer drängten. „Sie haben alles gegeben, aber wenn man kein Tor schießt, kann man eben nicht gewinnen“, bilanzierte Wacker-Coach Karl Daxbacher doch etwas enttäuscht: „Was soll’s, jetzt müssen wir die drei Punkte halt in Lus­tenau holen.“

Am traditionellen Tag der Jugend präsentierte der FC Wacker vor Spielbeginn seine über 220 Nachwuchsspieler, die in zwölf Mannschaften mit 27 Trainern um Punkte kämpfen. Es war alles angerichtet für einen runden schwarzgrünen Fußball-Abend. Auf der Tribüne verfolgte auch eine Abordnung des FC Südtirol den Schlager der Sky Go Erste Liga. Zunächst war allerdings Geduld gefragt, denn beide Teams attackierten sich um den Mittelkreis gnadenlos, daher waren Chancen auf beiden Seiten Mangelware. In der 19. Minute machte erstmals Hartberg-Torjäger Dario Tadic auf sich aufmerksam, doch sein abgeblockter Schuss strich über die Querlatte.

Knapp eine halbe Stunde war TSV-Goalie Rene Swete praktisch beschäftigungslos, doch dann musste er sich mächtig strecken, um einen Freistoß von Martin Harrer aus dem rechten Kreuzeck zu fischen. Weil Tadic (35.) eine Einladung von Dominik Baumgartner und FCW-Schlussmann Christopher Knett nicht annahm und den Ball am leeren Tor vorbeirollte, Daniele Gabrieles Schuss (35.) auf der Linie abgewehrt wurde, Albert Vallci (44.) an Swete scheiterte und letztlich ein herrlicher Schuss von Flo Rieder (45.) nur knapp das linke Kreuzeck verfehlte, verabschiedeten sich beide Teams torlos in die Kabinen.

Auch die zweite Halbzeit brauchte eine Anlaufzeit, um offensiv auf Touren zu kommen. Das gegenseitige Neutralisieren durchbrach Flo Jamnig in der 59. Minute, doch bei Swete war wieder Endstation. Daxbacher brachte Stefan Rakowitz für Harrer, die Tiroler wurden dominanter und drängten auf den Führungstreffer. In der 81. Minute schien es so weit, doch Teufelskerl Swete fischte den Schuss von Jamnig mit einer unglaublichen Parade aus dem rechten Eck. Es wollte nicht sein – sosehr sich Schwarzgrünen auch bemühten, der Steirer Riegel war an diesem Abend nicht zu knacken. „Wir waren die bessere Mannschaft, hatten auch mehr Chancen, daher ist das Remis doch enttäuschend“, schloss FCW-Verteidiger Dominik Baumgartner.