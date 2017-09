Von Manuel Lutz

Wörgl – Nach der 0:3-Heimniederlage gegen die Altach Amateure riss Wörgls Trainer Denis Husic der Geduldsfaden. Der fanatische Übungsleiter nahm die Pleite zwar auf seine Kappe, sein Sündenbock war allerdings Peter Hajda. „Frag mich etwas Leichteres! Ich weiß nicht, warum ich Peter Hajda aufgestellt habe. Der war eigentlich auch im Training nicht gut. Aber ich mache auch Fehler“, meinte Husic nach der Niederlage.

Nach zwei „Sonntagsschüssen“ aus gut 25 bzw. 30 Metern gerieten die Unterländer bereits vor der Halbzeit mit 0:2 in Rückstand und nach der Kabinenansprache des Übungsleiters stand der 18-jährige Paul Linzbauer zwischen den Pfosten. „Ab sofort ist Paul die Nummer eins. Ich bin da beinhart. Ende der Diskussion.“ Eine Kurzschlussreaktion sei dies nicht, Husic war offenbar schon länger nicht mehr mit den Leistungen des 25-jährigen Slowaken, der bereits seit viereinhalb Jahren beim Verein ist, zufrieden: „Er brachte nicht mehr seine gewohnte Leistung und hatte immer wieder Aussetzer. Nun habe ich das Vertrauen verloren, mir ist das nun echt egal.“

Schlussmann Hajda fiel schnell in Un­gna­de – in der Vergangenheit wurde er noch von seinem Coach mit Lob überhäuft. Mit dem Rest der Mannschaft war Husic dafür zufrieden: „Wir hatten sie gut im Griff, haben super gekämpft und nur ganz kleine Fehler gemacht.“ Vorwurf gibt es keinen. Außer für Hajda.

Hajda erfuhr erst im Gespräch mit der TT von der Entscheidung seines Coachs, meinte jedoch professionell: „Wenn der Trainer will, dass Pauli die Nummer eins ist, hab’ ich damit kein Problem. Mich wundert nur, dass er mich dann nicht auf die Bank setzt.“ Den Schwarzen Peter wollte sich Hajda jedoch nicht zuschieben lassen: „Der Stürmer hat den Ball super getroffen, so leicht waren die nicht zu halten und sie waren nur 20 Meter vom Tor entfernt. Keiner von uns hat attackiert. Mir tut die Niederlage für das Team leid.“ Hajda habe seinem Coach viel zu verdanken, seit er nach Tirol kam: „Er hat mir mit dem Job geholfen und auch bei vielen anderen Dingen. Aber ich möchte im Winter den Verein wechseln, das hab ich Denis bereits gesagt.“

Für die Bestellung Linzbauers sei es trotz dessen jungen Alters nicht zu früh, wie sich Husic sicher ist: „Er ist so nervenstark und wird nun aufgebaut. Ich bin sicher, in ein paar Jahren spielt Linzbauer in der Bundesliga.“ Die Qualitäten des Teenagers blieben klarerweise außerhalb Wörgls nicht verborgen, einige Vereine sollen nach dem großgewachsenen Schlussmann bereits die Fühler ausgestreckt haben. „Auch der Wacker hat sich schon erkundigt“, erzählte Husic mit einem stolzen Unterton. Bleibt nur zu hoffen, dass die Nachwuchshoffnung nicht das gleiche Schicksal ereilt wie ihren Vorgänger.