Von Alex Gruber

Innsbruck – Vier Siege aus den ersten sechs Spielen hätten viele Teams vor dem Auftakt der Erste Bank Eishockeyliga natürlich mit Handkuss genommen. Und mit ebenso vielen (drei in der regulären Spielzeit zuhause gegen Bozen, Zagreb und Fehervar; einer in der Verlängerung auswärts in Dornbirn) und elf eroberten Punkten liegen die Innsbrucker Haie hinter Titelverteidiger Vienna Capitals und Znojmo vorerst auf Rang drei.

Mit Aussagen wie „wir sind in den ersten beiden Dritteln nicht gesprintet“ oder „mit 80 Prozent kann man auswärts nicht gewinnen“ ließ HCI-Coach Rob Pallin nach der Niederlage in Salzburg dennoch etwas aufhorchen. Obwohl der 50-jährige Amerikaner immer wieder das starke Schlussdrittel betonte: „Das war richtig gut. So muss man auswärts über 60 Minuten agieren.“ Entschuldigungen, dass das Team nach dem vo­rangegangenen Heimsieg über Fehervar müde gewesen sei, wollte Pallin keine suchen. Eines stellte er aber auch gleich klar: „Es gibt überhaupt keinen Grund zur Panik, nur einen Grund, noch härter zu arbeiten. Jeder Coach wird wohl sagen, dass er mehr von seinem Team sehen will.“

Nicht alles ist Gold, was vom Tabellenplatz glänzt. Die notwendige Kritik müsse dennoch in der richtigen Dosis erfolgen. Ein schmaler Grat, den Pallin mit seinem Team zu bestreiten hat. Einer, der Fingerspitzengefühl, Geduld und Augenmaß erfordert. Attribute, mit denen er das Team in der Vorsaison vorzeitig ins Play-off führte.

Einer wie Mitch Wahl drückt die Ambivalenz der gegenwärtigen Gefühle aus: Mit vier Toren und drei Assists ist er in der Scorerwertung vorne dabei, im Match nahm er sich in den ersten Runden zuweilen noch zu viele Pausen. Auch bei Verteidiger Sacha Guimond gibt es Luft nach oben. Die Kritik erfolgt wohlgemerkt vorerst unter den Top drei der Liga auf hohem Niveau – eines, das man freilich länger als sechs Runden halten will.

Getroffen hat der Bannstrahl des Trainers bereits vor dem Liga-Doppelpack am Wochenende Verteidiger Dominique Saringer. Das 23-jährige Eigengewächs nahm Pallin bereits nach der 3:5-Niederlage in Graz aus dem Kader. „Ich will ein Team, das mit Emotionen spielt“, lautet dazu die Aussage des Cheftrainers. Nachsatz: „Ich will nicht mit dem Finger auf ihn zeigen. Es liegt an ihm.“ Herzschlag für Herzschlag. Der Faktor Leidenschaft soll(te) für alle in gleichem Maß gelten.

„Das Wichtigste ist der kommende Samstag: Znojmo ist Tabellenzweiter“, spielte Pallin den Puck am trainingsfreien Montag auf das kommende Heimspiel (Sa, 19.15 Uhr) weiter. Noch einmal sei zur Kritik der dahinterstehende Leitspruch von Pallin verankert: „Wer aufhört, besser zu werden, hört auf, gut zu sein.“