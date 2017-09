Von Roman Stelzl

Lienz – Dass Peter Sagan heute als frischgebackener Dreifach-Rad-Weltmeister in Lienz auftaucht, ist für die Tiroler ein großer Coup – und ein glücklicher Zufall. Eigentlich hätte der Slowake, der am Sonntag zum dritten Mal in Folge WM-Gold im Straßen-Rennen holte, erst im Oktober zum Teambuilding seines Rennstalls Bora-hansgrohe anreisen sollen. Doch weil Sagan dann das erste Kind erwartet und im Urlaub ist, sagte der 27-Jährige ab – und verpflichtete sich für heute. Zur Trail-Eröffnung mit Mountainbike-Champion Alban Lakata. Und zum ersten großen Auftritt vor der Presse, nachdem ihm der historische WM-Hattrick gelungen war.

Das Interesse könnte kaum größer sein: Medien aus Frankreich, Belgien, Italien, Deutschland oder Österreich haben sich angekündigt, der Andrang „sei nur schwer abzuschätzen“, hieß es vom Veranstalter. Viel Zeit für Fans gibt es aufgrund des engen Zeitplans nicht: Sagan, der gestern Abend auf der Dolomitenhütte empfangen wurde, wird noch vor dem Mittagessen auf einen weiteren dreifachen Rad-Weltmeister treffen. Der Osttiroler Mountainbiker Lakata, der heuer seinen dritten Titel im Marathon holte, wird an der Seite von Sagan den (noch nicht ganz fertig gestellten) „Lakata-­Trail“ eröffnen.

„Es ist wirklich cool, dass ich ihm persönlich gratulieren darf. Dass Sagan seinen Termin in Lienz einhält und gleich nach dem WM-Sieg kommt, zeichnet ihn aus. Er ist keineswegs abgehoben, auf dem Boden gelieben. Für mich hat er viel Vorbildfunktion“, erklärte Lakata. Der 38-jährige Lienzer kennt Sagan nur von ein paar weit zurückliegenden Mountainbike-Rennen („Damals hörte man überall von ihm als großes Talent“). Den letzten Berührungspunkt gab es bei Lakatas Empfang: „Sagan hat mir via Videobotschaft gratuliert und gesagt, dass er mir das mit den drei Titeln nachmacht.“

Bei der Trail-Eröffnung wird es zu keinem Duell kommen. Das könnten sich der Teilzeit-Straßenrad-Fahrer Lakata und Teilzeit-Mountainbiker Sagan aber noch liefern. Lakata: „Es hieß ja, dass Sagan heuer bei der Marathon-EM in der Slowakei startet. Leider kam das nicht zustande. Dann eben ein anderes Mal.“

Der für seine Exzentrik geliebte wie kritisierte Sagan könnte heute in Lienz für den einen oder anderen guten Sager sorgen. Am Sonntag lieferte er einen Vorgeschmack. „Es hat manchmal auch seine guten Seiten, wenn einem etwas Schlechtes passiert“, sagte Sagan und deutete auf seine Tour-de-France-Disqualifikation hin. Die Portion Extra-Urlaub soll beim WM-Coup ja nicht schlecht gewesen sein.