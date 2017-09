Von Max Ischia

Sölden – Der lange Zeit verregnete Herbst war ein Segen – zumindest für die heimischen Gletscher. Dementsprechend viele Ski-Nationalteams haben bereits in Tirol Quartier bezogen. Während sich die ÖSV-Technik-Herren diese Woche am Pitztaler Gletscher trainingsmäßig durch den Stangenwald schlängelten, häufen sich die Anfragen in Sölden. Dort, wo in einem Monat traditionell der Ski-Weltcup in den neuen Winter startet. „Alles, was Rang und Namen hat“, wie es Streckenchef Isidor Grüner formulierte, habe in den vergangenen Tagen um Trainingszeiten angefragt – und jeweils folgende Antwort bekommen. „Nach jetzigem Stand können wir die Rennpiste mit 10. Oktober zur Verfügung stellen.“ Gemeinsam mit dem Aufwärmhang am Seiterjöchl sollte noch eine zweite Piste für eine rennmäßige Vorbereitung angeboten werden können.

Grüner, der zum achten Mal beim Weltcup-Auftakt als Streckenchef fungiert, spricht bislang von optimalen Bedingungen. „Man darf nichts verschreien. Aber die Verhältnisse sind zu diesem Zeitpunkt so gut wie lange nicht mehr.“ So sehr der Sommer den Gletscher zum Schwitzen gebracht hatte, so winterlich verliefen die vergangenen Wochen. Neben den satten Schneefällen griff die Pistencrew wie auch die Jahre zuvor auf Schneedepots zurück. „Zudem konnten wir schon wiederholt die Schneekanonen einschalten.“

Ein Bild vor Ort machte sich bereits Philipp Schörghöfer. Österreichs Riesentorlaufspezialist kämpft nach wie vor mit Knieproblemen und zog ohne seine Teamkollegen mehr oder weniger ambitionierte Schwünge durch den Tiefschnee.

Während man den extrem flachen Zielhang nach dem extrem abschüssigen Steilhang im kommenden Jahr verändern möchte, werden im Zielraum bereits dieses Jahr einige Neuerungen sichtbar. Neben einem neuen Restaurant am Fuße des Rettenbachferners wurde auch der VIP-Bereich vergrößert. „Erstmals gibt es bei uns ein doppelstöckiges VIP-Zelt.“