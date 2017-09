Von Daniel Suckert

Innsbruck – Es ist nichts mehr so, wie es einmal war bei den Volleyballern von Manager Hannes Kronthaler. Aus dem Hypo Tirol Volleyballteam wurden die Hypo Tirol Alpen Volleys – statt in Österreich schlägt der mit Unterhaching eine Kooperation bildende Club künftig in Deutschland auf. Am Freitag (19 Uhr/USI) eröffnet man die neue Saison mit einem Testgalopp gegen Herrsching (GER).

„Es kribbelt schon“, bestätigte Manager Kronthaler dieser Tage. Komplett blind vor Euphorie ist der Bau-Löwe jedoch nicht. Dafür hat der Innsbrucker schon zu viel in seinem Sport am glänzenden Parkett miterlebt. „Wir müssen schauen, wie das alles angenommen wird. Es wird ein interessanter Lernprozess, auf den wir uns sehr freuen.“

Der Funke soll auch auf das Tiroler Publikum überspringen, wenn die Gegner ab Oktober nicht mehr Aich/Dob oder Amstetten, sondern Berlin und Frankfurt heißen. Für dieses erstmals im Sport überhaupt geschaffene Projekt hat Manager Kronthaler einiges bewegt. Neben einem eigenen Song hat man ein neues Moderations-Duo engagiert, künftig stehen in der USI- und der Olympiahalle die in Deutschland geforderten LED-Banden.

Auf der Trainerbank installierte Kronthaler wieder seinen langjährigen Weg­gefährten Stefan Chrtiansk­y (Sportlicher Leiter) – vom alten Team sind mit Marek Beer, Lukinha, Pedro Frances, Stefan Chrtiansky jr., „Dougi“ da Silva und Niklas Kronthaler nur noch sechs Altbekannte vertreten.

Was das Finanzielle betrifft, musste der Ex-Teamspieler Kronthaler aber auch Ab­striche akzeptieren. Die heimischen, zahlungsfähigen Großkonzerne zieren sich noch ein wenig, wollen das Volleyball-Projekt vorerst „nur“ von der Zuschauerbank aus betrachten.

Am Freitag gastiert mit dem „geilsten Club der Welt“ gleich der direkte Gegner um den sechsten Platz auf der Innsbrucker USI. Kronthaler: „Da wird jetzt erstmals für den Ernstfall geprobt und die Zuschauer lernen unsere neue Truppe hautnah kennen.“ Kronthaler und Co. wollen den Tirolern nicht nur qualitativ hochwertigen Volley­ballsport bieten, sondern auch ein Event aus jedem Heim-Auftritt machen.

Wie und in welchem Ausmaß sich der heimische Anhang von dem Volleyball-Abenteuer „infizieren“ lässt, wird sich weisen.