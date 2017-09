Von Sabine Hochschwarzer

Innsbruck – Europameister! Alexander Gritsch jubelt. „Das ist der größte Erfolg meiner Karriere“, freut sich der Handbiker. Beim finalen Rennen der EHC-Europacupserie am Sonntag in Lugano konnte der Tarrenzer mit einem Sieg den führenden Polen Kristian Giera noch abfangen und sich EM-Gold sichern.

„Es fühlt sich ein bisschen an wie ein verspätetes Hochzeitsgeschenk“, setzt der 35-Jährige schmunzelnd nach. Vor rund zwei Wochen hatte er seine Freundin Anja geehelicht. Wenige Tage zuvor war er bei der Paracycling-WM in Pietermaritzburg (Südafrika) im Zeitfahren auf Platz acht gefahren, im Straßenrennen aber auf aussichtsreicher Position wegen eines Defekts ausgeschieden. „Da wäre was drin gewesen“, bedauert der Oberländer noch heute. Aber es sei ja nicht seine letzte WM gewesen, glaubt er.

Nicht immer hatte er so klare Ziele vor Augen. Seit einem schweren Autounfall vor zwölf Jahren sitzt Gritsch, der sich zuvor kaum sportlich betätigt hatte, im Rollstuhl. Erst ein befreundeter Kollege brachte ihn auf die Idee, es mal auszuprobieren. Die Wahl fiel auf das Rad. „Der Skisport ist zwar bei uns viel populärer, aber mit gefiel das Paracyceln auf Anhieb“, beschreibt der inzwischen mehrfache österreichische Meister der Klasse MH4 (zwölfter Brustwirbel).

Aus den einst „billigen“ Rädern sind heute Maschinen im Wert zwischen 18.000 und 20.000 Euro geworden. „Und es wird ständig etwas weiterentwickelt“, weiß Gritsch. Wie sein Handbike will auch er sich selbst weiter verbessern: „Mein Ziel ist ganz klar: Ich will eine WM-Medaille.“ Möglichkeiten dafür gibt es 2018 und 2019, 2020 wäre ein anderer Höhepunkt eingeplant – die Paralympics in Tokio, Gritschs großer Traum. „In Rio wurde leider ein Platz gestrichen, für den ich neben anderen in Frage gekommen wäre“, sagt er.

Dafür stellt der Oberländer vieles hintan. Rund 6000 km ist er pro Jahr mit dem Rad auf der Straße unterwegs, zuhause auf der Rolle weitere 12.000. Bislang musste etwa auch die Hochzeitsreise ausfallen. Nach dem UCI-Rennen in Prag geht es nach nur zwei Wochen wieder mit einem Trainingslager weiter. Gritsch versichert: „Drei Tage Wellness mit meiner Frau gehen sich aber bestimmt aus.“