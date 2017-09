Von Sabine Hochschwarzer

Innsbruck – Die Aussichten waren trüb. Innsbrucks Basketballerinnen standen ausgerechnet vor ihrer ersten Saison in der zweiten Bundesliga ohne Trainer da. Der bisherige hatte aufgehört, ein Nachfolger wollte sich so schnell nicht finden. Mit Mundpropaganda und über Aufrufe via Facebook versuchte man es weiter, schlussendlich war es ein Artikel in der Tiroler Tageszeitung, der nun zum Erfolg führte. „Wir haben einen neuen Trainer“, vermeldet TI-Spielerin Luisa Delazer freudig.

Insgesamt hätten sich sogar fünf Anwärter gemeldet, die Wahl der Mannschaft fiel dann auf Jochen Kutscher, einen 26-jährigen Deutschen. „Er hat die sportlichen Voraussetzungen mit dem Trainerschein und gefühlsmäßig passte es auf Anhieb – vom Alter her und allgemein auch“, erklärt Spielerin Julia Schwab das für alle Spielerinnen ungewöhnliche Bewerbungsverfahren.

Kutscher freut sich, dass die Wahl auf ihn fiel. „Ich wollte schon länger wieder Trainer sein, aber da die Szene in Tirol recht klein ist, war es nicht so leicht, was zu finden“, erklärt der Politikwissenschaftsstudent. Seine Freundin habe ihn auf den Artikel aufmerksam gemacht, am Dienstag leitete er bereits sein drittes Training. „Der Eindruck ist gut, wir sind alle sehr motiviert und er auch. Es herrscht allgemein Begeisterung“, beschreibt die mit 35 Jahren routinierteste TI-Dame Schwab.

Kutscher spielte selbst aktiv Basketball beim TSV München Ost und legte mit bereits 17 Jahren die erste Trainerprüfung ab. Von den Innsbruckerinnen schwärmt er schon jetzt. Sie seien zwar ein „bunter Haufen“ und vom Alter sowie der Erfahrung sehr unterschiedlich, aber auf jeden Fall harmonisch und sehr gut eingespielt: „Es ist schön, wenn man als Trainer der einzige Neuzugang ist.“

Zum ersten Mal wollen die TI-Frauen nun in der zweiten Bundesliga (Start Februar/März) spielen, Kutscher ist deshalb gespannt: „Das erste Jahr ist eine Wundertüte. Wir werden sehen, was uns erwartet.“ Auch beim ersten Cupspiel vermutlich im November (Termin offen).

Seit zwei Jahren ist der Deutsche in Innsbruck, eines ist ihm dabei aufgefallen: „Das Sportland Tirol ist nicht sehr divers. Wenn man nicht gerade aus dem Wintersport oder Fußball kommt, ist es schwer hier.“ Auch was Basketball, also seine neue „Arbeit“ angeht, die er treffender als „Engagement“ bezeichnet wissen will. Kutscher: „Ich glaube, ich bin der Einzige im Team, der nicht mit einem Minus aussteigt.“