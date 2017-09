Von Benjamin Kiechl

Miami – Ein Freistoß-Kracher aus 25 Metern direkt verwandelt ins Tor. Mit dem 1:0-Siegtreffer für die Damenmannschaft von Florida Atlantic University gegen die Old Dominion University hat sich Maria Hasler mit ihrem ersten Saisontreffer zurück auf die Fußball-Bühne geschossen. „Dem Papa hätte das sicher gut gefallen“, sagt die 21-Jährige aus Wattens, deren Vater vor eineinhalb Jahren verstorben ist. Er sei stolz auf sie gewesen, als sie 2015 den Sprung nach Amerika riskiert hatte. „Ich spiele jetzt die dritte Saison in Florida und studiere International Business“, erzählt Hasler bei einem Telefonat mit der TT.

Frei nach dem Oldie von Frank Sinatra („I did it my way“) lässt sich ihre Karriere skizzieren, die einst am Wattener Fußballplatz begonnen hat. Damals hat sie noch bei den Jungs mittrainiert, um über die Stationen LAZ, Frauenfußball-Bundesausbildungszentrum St. Pölten und Wacker Damen in den Flieger nach Amerika zu steigen.

Im Land des dreifachen Frauenfußball-Weltmeisters werde härter und professioneller trainiert. „Wir haben im Team drei Trainer, einen Physiotherapeuten und einen Masseur. Bei den Auswärtsspielen übernachten wir in Hilton-Hotels.“ Annehmlichkeiten einer Fußballerinnen-Karriere, die viele Entbehrungen verlange. Die stressige Herbstsaison (zwei Spiele am Wochenende) lasse kaum Pausen zu, manchmal werde dreimal die Woche gespielt. Parallel soll freilich auch im Studium etwas weitergehen. „In eineinhalb Jahren bin ich Bachelor, dann will ich mit dem Master anfangen.“

Mit ihrem Mädchen-Traum, Profi-Fußballerin zu werden, habe die ehemalige U19-Nationalspielerin abgeschlossen. „Ich habe immer wieder Probleme mit meinem Knöchel und fast eine ganze Saison verpasst. Ich lebe jetzt meinen Traum und bin dankbar dafür.“ Die aktuelle Saison (zwölf Runden sind gespielt) begann turbulent: Erst setzte ihr eine Gehirnerschütterung zu, dann ließ Hurrikan „Irma“ die Muskeln spielen. „Wir waren zwei Wochen auf einem Roadtrip quer durch die USA, weil wir nicht retour fliegen konnten.“

Bei der Rückkehr auf den Uni-Campus konnten sie und ihre WG-Kolleginnen erleichtert aufatmen. „Unser Haus ist noch gestanden, es gab nur einen kleinen Wasserschaden.“ Die umgerissenen Palmen hätten jedoch gezeigt, wie knapp Florida an einer Katastrophe vorbeigeschrammt sei.

Zurück in der Normalität zeigt sich „Mary“, wie sie von ihren Teamkolleginnen genannt wird, fokussiert. Ziel sei, die Conference League zu gewinnen und die Qualifikation für die Nationals zu schaffen. „Denn dann kommt die Mama auf Besuch“, sagt sie mit einem Lächeln.