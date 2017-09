Athen – Die Austria steht in der Europa League vor einer schweren Aufgabe in Athen. In der Auswärtspartie beim griechischen Spitzenreiter AEK müssen die Wiener heute Abend (21.05 Uhr/live Sky) wohl anschreiben, um in der Gruppe nicht ins Hintertreffen zu geraten. Das Unterfangen dürfte ein schwieriges werden, da die Ausfallsliste vor dem Trip in den Süden nicht merkbar kleiner wurde.

Das Motto der Austria im weiten Athener Olympiastadion muss mit Blick auf die Aufstiegschancen jedenfalls „Verlieren verboten“ heißen. Geht nach dem 1:5 gegen Milan auch das zweite Gruppenspiel verloren, drohen die Wiener schnell aufs Abstellgleis zu geraten. AEK schlug zum Auftakt Rijeka auswärts mit 2:1. Die Athener und Mailänder könnten damit schnell für klare Verhältnisse sorgen.

„Natürlich wollen wir die Chance auf das Weiterkommen wahren“, wusste Trainer Thorsten Fink. Dafür müssen freilich nicht unbedingt drei Zähler her. Mit einer Punkteteilung gegen die im Moment in Form agierenden Athener könnten die Austrianer wohl ebenso leben. Selbst wollen die Wiener eher abwartend beginnen. „Wir werden es ähnlich angehen wie in Salzburg, wollen aber besser nach vorne spielen“, kündigte Fink an.

Beim 0:0 in der Mozartstadt mauerte sich die Austria zum Unentschieden und hatte mit Patrick Pentz einen starken Rückhalt. Der 20-jährige Torhüter – eigentlich nur die Nummer drei hinter Robert Almer und Osman Hadzikic – wurde als Matchwinner gefeiert. Pentz’ Künste werden wohl auch in Griechenland gefragt sein. „Das wird schon passen“, meinte der Youngster cool. (APA)