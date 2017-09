Salzburg – Trotz angespannter Personalsituation ist Salzburg-Coach Marco Rose optimistisch: „Ich habe ein gutes Gefühl“, sagte der Deutsche. Die Fakten sprechen freilich für die Gäste. Der neunfache französische Meister und aktuelle Fünfte der Ligue 1, einen Zähler hinter St.-Étienne, dem neuen Team von Ex-Salzburg-Coach Óscar García, ist Favorit. Mit dem fast vierfachen Marktwert der Salzburger (laut transfermarkt.at) und international bekannten Kickern wie Dimitri Paye­t, Lui­z Gustavo, Patrice Evra oder Konstantinos Mitroglou ist „OM“ Anwärter auf Platz eins in Gruppe I.

Zum EL-Auftakt feierte die Truppe des ehemaligen AS-Roma-Trainers Rudi Garcia gegen Konyaspor plangemäß einen 1:0-Heimsieg, es war der erste von drei „Dreiern“ in Folge. Es scheint, als sei das Team aus der Hafenmetropole zur Unzeit für Salzburg richtig in Fahrt gekommen, nachdem es zwischenzeitlich ein 1:6 gegen Frankreichs Titelverteidiger AS Monaco und ein 1:3 gegen Stade Rennes gegeben hatte. „Mit Sicherheit ist Marseille kein ‚No-Name‘ in Europa“, meinte Rose mit einem Augenzwinkern. Dem 41-Jährigen ist die Größe der Aufgabe bewusst: „Sie sind mit Topspielern bestückt, haben eine richtig gute Mannschaft.“

Die große Stärke von OM ist der Angriff. „Eine wahre Offensivarmada“, befand Salzburgs Mittelfeldmann Diadie Samassekou angesichts des Offensivquartetts mit Mittelstürmer Clinton N’Jie, Spielmacher Payet, Rechtsaußen Florian Thauvin und Linksaußen Lucas Ocampos.

Die Zeit zur Vorbereitung war nach dem 0:0 gegen die Austria am Sonntag freilich beschränkt. Erst am Mittwoch stimmten sich die „Bullen“ richtig auf den Gegner ein. Zudem fehlen sieben Spieler verletzt, auch Routinier Christoph Leitgeb war nach einem Schlag aufs Knie „sehr fraglich“.

Salzburgs Coach, der international in sieben Spielen noch ohne Niederlage ist, traut aber auch seinen „Dauerläufern“ viel zu. „Wenn ich sehe, wie die Mannschaft auftritt und wie sie nach den 120 Minuten im Cup gegen die Austria aufgetreten ist, dann macht mich das zuversichtlich“, meinte er: „Wir haben sicher unsere Chance, um auch dieses Spiel zu gewinnen. Ich kann nicht sagen, dass wir der totale Außenseiter sind. Wenn man die Namen (des Gegners) sieht, schon, aber es ist ein Fußballspiel.“ (APA)