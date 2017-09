Von Alex Gruber

Innsbruck – Am Eis erschien Jesse Mychan wie ein großgewachsener und muskulöser Bär, im wirklichen Leben ist er vielleicht doch (noch) keiner – so stark sich der 25-jährige Amerikaner auch mit Toren in der Vorbereitung präsentierte, so zartbesaitet nimmt sich sein (plötzlicher) Abgang aus. Und der Braten – Mychan wurde wegen eines Angebots aus der American Hockey League vor ein paar Wochen schon nachdenklich – war irgendwie zu riechen.

Nach einer Verletzungspause (Graz) und einem herzlosen Auftritt beim Liga-Doppelpack gegen Fehervar und Salzburg zitierte ihn Headcoach Rob Pallin diese Woche in die Kabine, um die Beweggründe seines Angreifers kennen zu lernen. Da waren die Zeichen des raschen Abschieds schnell zwischen den Zeilen gelesen. Und heute fliegt der Blondschopf schon wieder zurück in die Staaten. Dabei wäre der Try-out-Vertrag noch bis Ende November gelaufen. Vielleicht hätte er sich sofort einen Kontrakt für die ganze Saison gewünscht, offiziell war von dringenden familiären Gründen die Rede. Wie auch immer.

„Wir akzeptieren die Entscheidung. Wenn ein Spieler nicht bleiben will und dadurch womöglich auch die Moral der ganzen Mannschaft darunter leidet, dann soll er gehen“, führte HCI-Vorstand Norbert Ried aus. Die Transferkarte des Spielers werde vorübergehend einbehalten.

Pallin, dessen in Innsbruck geborene Tochter Emily heute den ersten Geburtstag feiert, wollte Mychan („Ich habe ihn gemocht“) aus sportlicher Sicht nicht lange nachweinen. Den „Respekt fürs Hockey“, der neben dem Spiel ja auch eine korrekte, ehrliche Arbeit für den Klub und mit den Teamkollegen einfordert, vermisste Innsbrucks Cheftrainer aber merklich. Weswegen er gestern beim Training fragte, ob alle mit 100 Prozent bei der Sache seien: „Denn wir haben keinen einzigen Tag zu verschenken.“

Natürlich keimte sofort die Frage auf, wer den blonden Hünen, der in der dritten Reihe neben Ondrej Sedivy und Benni Schennach agierte, ersetzen soll. „Bis Montag sollte sich was tun. Wir haben einige Namen und es ist egal, woher der Spieler kommt“, wird bereits Ausschau nach einem Mychan-Nachfolger gehalten. Pallin ergänzt: „Im Eishockey gibt es immer wieder Spielerwechsel. Vielleicht tut uns ein bisschen frischer Wind ja gut.“

Morgen gegen den Tabellenzweiten aus Znojmo können sich, wie Ried meint, verstärkt auch wieder die Jungen in der Tiwag-Arena beweisen. Fabio Schramm rückt sicher vor – entweder in die „Mychan-Linie“ oder gar in Reihe zwei zu Andrew Clark und Mitch Wahl. In diesem Fall würde Andrew Yogan nach „hinten“ zu Sedivy und Schennach stoßen.