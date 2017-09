Innsbruck – Das erste Ringer-Derby in der Bundesligasaison 2017 könnte auch schon wieder das letzte sein. Wenn am Samstag (19.30 Uhr/Vereinsheim Hötting) die Traditionsvereine AC Hötting und RSC Inzing im Tirol-Derby um die Vormachtstellung im Land kämpfen, ist taktieren unangebracht. „Wir werden unsere Haut so teuer wie möglich verkaufen“, betont Hötting-Obmann Franz Pitschmann. Stepjan Margic, Stefan Steigl und Co. müssen sich trotz des Heimrechts mit der Rolle des „David“ gegen „Goliath“ Inzing abfinden. Nach der 18:40-Klatsche zum Auftakt gegen die Wals Juniors ist Schadensbegrenzung gefragt.

Die Inzinger Ringer hingegen strotzen vor Selbstvertrauen. „Wir sind seit zehn Jahren fixer Bestandteil in der ersten Bundesliga, Hötting ist nur aufgrund der Liga-Reform aufgestiegen“, erklärt Inzing-Obmann Klaus Draxl und rückt die Kräfteverhältnisse zurecht. Mit zwei Legionären aus Italien, einem Leih-Ringer aus Vorarlberg und dem hungrigen Nachwuchs aus dem Kadetten-Bereich kann Trainer Thomas Krug aus dem Vollen schöpfen.

Der Einsatz von Deutschland-Legionär Daniel Gastl (bis 98 kg), der mit einer Doppelstartberechtigung für die Inzinger kämpfen dürfte, scheint unrealistisch. Auf die leichte Schulter nehmen, wolle man den Gegner aber nicht. Draxl: „In die Faschingszeitung Höttinger Nudl wollen wir sicher nicht!“

Weiters am Samstag im Einsatz: AC Vollkraft Innsbruck gegen Meister Klaus (19.30 Uhr/Vereinsheim Arzl). (ben)