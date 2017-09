Von Alex Gruber

Innsbruck – Das Oktoberfest im Wattener Gernot-Langes-Stadion soll aus sportlicher Sicht in erster Linie wegen einem Heimsieg munden: „Wir wollen den Dreier und werden ihn auch holen. Dann hätten wir die gleiche Anzahl an Punkten wie in der Vorsaison“, hält Coach Thommy Silberberger fest. In die Lederhose – „meine letzte habe ich mit 15 verschenkt“ – lässt er klarerweise ebenso andere schlüpfen wie Sportmanager Stefan Köck: „Ich habe meine letzte bei der FC-Tirol-Meisterfeier getragen. Da passe ich sicher nicht mehr hinein.“

Der Schmäh rennt bei der sportlichen WSG-Führung immer, es ist aber auch jede Menge Ernst im Spiel. Gestern zerbrach man sich gemeinsam mit Co-Trainer Martin Svejnoha den Kopf darüber, wer von den „halb“ angeschlagenen Spielern eventuell auf der Bank Platz nehmen könne. Mittelfeldstratege Dino Kovacec und Abwehrroutinier Michael Steinlechner waren da am ehesten ein Thema.

In der Viererkette fallen jetzt neben den Langzeitverletzten Sandro Neurauter und Stefano Pellizzari ja auch noch Florian Buchacher (Erkältung) und David Zimmerhofer (Adduktorenbeschwerden) aus. Das junge Wattener Defensiv-Quartett stellt sich somit gegen den FAC von rechts nach links mit Sebastian Santin (23), Drazen Kekez (22), David Gugganig (20) und Kevin Nitzlnader (24) quasi von selbst auf. Die Ersatzbank wird voraussichtlich noch um einiges jünger sein.

„Jetzt darf echt nichts mehr passieren. Ich habe aber trotzdem vollstes Vertrauen in die Elf, die spielt“, betont Silberberger. Der eigene Anspruch müsse, so Köck, dennoch ein Sieg gegen das Tabellenschlusslicht bleiben. Die Warnung folgt aber sofort: „Es ist eine gefährliche Konstellation. Wir werden vor der Länderspielpause noch einmal alles raushauen müssen.“

Die Statistik lässt auf ein gutes Oktoberfest hoffen. In der Vorsaison hat die WSG gegen den FAC vor heimischem Anhang kein Gegentor (0:0, 1:0) kassiert. Und zuhause haben Milan Jurdik, Benni Pranter und Co. in diesem Kalenderjahr mit einer einzigen Ausnahme immer getroffen. Also „rein in die Lederhose“, um das Leder auch von den Rängen aus ins Tor zu treiben.