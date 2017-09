Von Alois Moser

Innsbruck — Das Innsbrucker Stadtderby zwischen Union und SVI am Samstagnachmittag war kein fußballerischer Leckerbissen. Am Ende durften die Blauen trotzdem über einen glücklichen 2:0-Sieg jubeln.

„Das war heute Not gegen Elend", kommentierte Union-Trainer Farid Lener die Partie: „Ich weiß nicht, was heute mit uns los war." Das sei aber auch am Gegner gelegen: „Der SVI hat uns zeitweise die Schneid abgekauft." Dass man die fußballerisch bescheidene Partie am Ende doch für sich entscheiden konnte, habe man nicht zuletzt Fortuna zu verdanken: „Wir sind mit Glück in Führung gegangen und mit Glück haben wir auch gewonnen."

Sein Gegenüber Markus Seelaus war nach der vierten Niederlage in Serie natürlich konsterniert: „Momentan belohnen wir uns selber einfach nicht." Dabei habe die Leistung durchaus gepasst: „Wir waren aggressiv und giftig." Auch Präsident Gerhard Grosch attestierte via Kabinenansprache der Mannschaft eine gute Leistung. Gemeinsam durch die Krise: ein Verhalten, das Vorbild für andere sein sollte.