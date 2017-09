Von Alex Gruber

Innsbruck – Genauso gut wie Innsbrucks Headcoach Rob Pallin der 4:2-Heimsieg gegen Exklub Fehervar am vergangenen Samstag geschmeckt hat, soll das für die heutige Partie im Fall der Ex-Znojmo-Cracks Patrik Nechvatal und Ondrej Sedivy, der heute 28 Jahre alt wird, gelten.

„Es wird ein spezielles Match. Ich kenne die halbe Truppe und den Trainer. Aber ich muss denken wie bei jedem anderen Spiel. Und am Ende zählt der Heimsieg“, führt Sedivy aus. Den überraschenden Abgang von Sturmpartner Jesse Mychan notiert der Tscheche trocken: „Wir haben nichts davon geahnt. Aber wir müssen fokussiert bleiben und weiter zusammenhalten.“

Mit dem HC Znojmo reist gegenwärtig ein echtes Defensiv-Bollwerk an, erst zehn Tor­e kassierten die Tschechen. Torhüter Marek Schwarz trug mit einer Fangquote von 94 Prozent einen wesentlichen Teil dazu bei. Das Match wird auch wieder zu einem Duell der beiden Goalies werden. Und man kann sich vorstellen, wie sehr das Feuer in Haie-Goalie Patrik Nechvatal brennt. Dass er ins Tor zurückkehren wird (beim 3:6 in Salzburg spielte zuletzt Rene Swette), war für Pallin klar. Und Nechvatals starker Quote (92,3 %) war ja auch der letzte Heimsieg gegen Fehervar zu verdanken. „Es sind auch bei ihm viel­e Erinnerungen im Spiel“, nickt Sedivy. Nur der Dritte im Ex-Znojmo-Bunde, Lubomir Stach, muss nach seiner Knieverletzung noch passen. „Er ist sehr aggressiv in seiner Reha. Und Spieler, die so fit sind wie er, kommen in der Regel früher zurück“, rechnet Pallin in zwei bis drei Wochen wieder mit dem Topverteidiger.

Znojmo ist schnell, Znojmo ist jung. Und Znojmo straft bislang alle Prognosen, das Team werde eher in der hinteren Tabellenhälfte zu finden sein, Lügen. „Ich halte nichts von Experten. Es kommt immer anders“, wirft Sedivy ein: „Und wir müssen an jedem Abend 100 Prozent liefern.“

Die Weste in der Tiwag-Aren­a ist nach Siegen gegen Bozen (5:3), Zagreb (3:1) und Fehervar (4:2) bislang mit neun Zählern blütenweiß. „Jetzt wollen wir den vierten Heimsieg landen“, nickt Pallin. Wie am vergangenen Wochenende (keine 24 Stunden nach Fehervar spielten die Haie in Salzburg) muss man morgen schon wieder beim KAC, der sich vier Tage vorbereiten kann, ran – ein Spielplan jenseits der Chancengleichheit.