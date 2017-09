Von Alex Gruber Wattens — Die WSG Wattens lud am Freitag zum Oktoberfest in Dirndln und Lederhosen und am Rasen auch zum Tag der offenen Tür. Eine Zuckerkombination führte über einen Seitenwechsel von Flo Mader zu Sebastian Santin, und die Flanke des Rechtsverteidigers beförderte Lukas Katnik volley zum 1:0 (9.) ins Netz.

Nach schwerem Abwehrfehler der Gäste kürte sich Katnik mit einer perfekten Direktabnahme, die über FAC-Goalie Martin Fraisl im Kreuzeck landete, mit einem Traumtor (2:0/20.) schon vorzeitig zum „Man of the Match". Und die zehnjährige Resi war bei der gemeinsamen Schuhplattl-Einlage der Trachtengruppen aus Wattens und Volders zur Halbzeit mächtig stolz, dass sie mit dem Doppeltorschützen einlaufen hatte dürfen. Es kam noch besser, aber der Reihe nach: Am Rasen verkürzte der FAC noch vor der Pause. Nach einer Nitzlnader-Rettungstat auf der Linie staubte Mario Kröpfl ab. Ein kollektiver Tiefschlaf in der Hintermannschaft der Gäste ließ Benni Pranter mit seinem fünften Saisontor (3:1/39.) wieder für klare Verhältnisse sorgen.

Der Topscorer trifft in der Sky Go Erste Liga „nur" zu Hause. Die Kunst des Verteidigens hat das Tabellenschlusslicht aus Floridsdorf (noch) nicht erlernt. Vielleicht war sich Wattens-Coach Thommy Silberberger trotz vieler namhafter Ausfälle schon deswegen vor dem Match so siegessicher gewesen. In jedem Fall kombinierten sich die Hausherren wieder über die Stationen Santin als mustergültiger Vorbereiter und den coolen Mr. Triplepack Katnik spielerisch fein zum 4:1 (48.).

Danach durfte sich auch Goalie Ferdl Oswald bei einer doppelten Kopfballchance der Wiener zweimal in extremis auszeichnen. Und Torjäger Milan Jurdik ließ Publikumsliebling Roger Tamba M'Pinda, der einen Elfer herausholte, auch als Schützen den Vortritt. Nach 69 Minuten stand's an einem kollektiven grünweißen Feiertag 5:1. „Es war vom ganzen Kollektiv eine super Leistung. Und ein Tor war schöner als das andere. Wir haben gesehen, dass wir's können", jubelte Coach Thommy Silberberger.