Von Max Ischia

Innsbruck – Eine Rückblende ist unausweichlich: Martin Freinademetz war 1998 in der festen Überzeugung nach Nagano (JAP) gebrettert, seine schillernde Karriere bei der Olympia-Premiere der Snowboarder zu vergolden. Daraus wurde nichts – nicht einmal mit einer Medaille. Stattdessen machte der Mann, der in seinen Glanzzeiten im Fellanzug die Gegnerschaft vernaschte, mit einem handfesten Skandal von sich reden. „A b’soffene G’schicht“, wie er fast 20 Jahre später in aller Nüchternheit zurückblickt. „Ich war enttäuscht, hatte ordentlich was getankt und dann eine Bierdose durch die Hotellobby gepfeffert.“ Dass diese, die Zwei-Liter-Dose, ausgerechnet auf einer Computertastatur landete und der restliche Inhalt in Sekundenschnelle den Hotelserver lahmlegte, sei Pech gewesen. Und in keinster Weise so beabsichtigt gewesen. Der Rest ist ein umrühmliches rotweißrotes Olympia-Kapitel. Freinademetz wurde vom Österreichischen Olympischen Komitee (ÖOC) ausgeschlossen. „Zu Unrecht“, wie der heute 47-jährige Innsbrucker einräumt. Vielmehr ist er der festen Überzeugung, die damalige Führung wollte ein Exem­pel an ihm statuieren. „Ich habe Mist gebaut, keine Frage. Aber ich hatte auch keine Fürsprecher, im Gegenteil. Dabei habe ich den Schaden sofort bezahlt, bin nach Hause geflogen, da war der Ausschluss völlig überzogen.“

Knapp zwei Jahrzehnte später ist Freinademetz auf Heimatbesuch. „Schön, wieder da zu sein“, sagt einer, der vielleicht zwei, drei Monate im Jahr nach Innsbruck kommt. Den Rest verbringt er entweder in seiner Wahlheimat Rumänien, in Brasilien oder der Türkei. Nicht ohne Grund. Der zweifache Familienvater (Tara 18, Santiago 16) hat sich als Veranstalter von Extrem-Enduro-Rennen einen Namen gemacht. Die „Rallye Romaniacs“ hat er in diesem Jahr zum 15. Mal veranstaltet – mit 500 Teilnehmern: „Wir waren binnen eines Tages ausverkauft.“

Freinademetz kommt also viel herum. Und wo er auch auftaucht, nicht selten wird er nach seiner Herkunft gefragt. „Und mit Innsbruck können weniger Leute etwas anfangen, als man glaubt. Vienna, das kennen fast alle, auch in Südamerika.“ Was Freinademetz wiederum zur Erkenntnis führte, „dass Innsbrucks Olympiabonus von 1964 und 1976 verpufft ist“. Mit ein Grund, warum er sich als Botschafter für eine mögliche Olympiabewerbung Tirols/Innsbrucks für die Spiele 2026 starkmacht. „Wir sind ein Tourismusland, Olympia wäre der ideale Beschleuniger, international wieder an Ansehen zu gewinnen.“

Freinademetz, seit jeher ein Meister der Selbstvermarktung, trägt das Red-Bull-Logo auf seinem karierten Kaputzenhemd und auf seiner schwarzen Schildkappe. Und es wäre nicht der einstige Rebell, würde er den Stillstand im heimischen Freestyle-Snowboarden unkommentiert lassen. „Im Alpin-Snowboarden haben wir ja Erfolg, aber es ist langweilig anzusehen und es interessiert sich kaum jemand dafür. Im Freestyle-Bereich haben wir die Entwicklung komplett verschlafen. Was die Olympia-Bewerbung betrifft, haben wir fast alles, aber vernünftige, flächendeckende Freestyle-Trainingsstätten gibt es nicht.“