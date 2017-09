Von Tobias Waidhofer

Lustenau – Nicht nur der eigene Anspruch sondern auch die Ergebnisse der frühen Spiele hatten den FC Wacker am Freitag unter Zugzwang gesetzt. Doch die Schwarzgrünen hielten dem Druck stand. Und wie: Die Tiroler gewann in Lustenau mit 4:0.

Begonnen hatte das Match mit einer Abtastphase. Doch als Ronivaldo nach 15 Minuten die erste Lustenauer Torchance vorfand, nahm das Spiel an Fahrt auf. Und der FC Wacker hätte in der Folge eigentlich schnell führen müssen. Doch sowohl Zlatko Dedic (19., nach feiner Gabriele-Vorlage) und Kapitän Flo Jamnig (24.) verpassten den schwarzgrünen Führungstreffer. Auf der anderen Seite war es wieder Ronivaldo, der gefährlich wurde: Nach starker Dorn-Vorlage fand der Brasilianer seinen Meister in Wacker-Schlussmann Christopher Knett (29.).

Doch der FC Wacker war weiter die gefährlichere und bessere Mannschaft. Das 1:0 in der 34. Minute war der verdiente Lohn. Nach einem Lustenauer Fehlpass im Mittelfeld schaltete Jamnig schnell und schickte Dedic mit einem tollen Pass auf die Reise. Noch besser war dann allerdings wie der Slowene das Leder aus der Luft pflückte, Gegenspieler Lovric aussteigen ließ und den Ball im Netz versenkte – eine Klasse-Tor zur schwarzgrünen Führung. Und die Innsbrucker hatten noch nicht genug: In der 42. Minute foulte Lovric den agilen Jamnig im Strafraum – den fälligen Elfmeter verwandelte wieder Dedic. Ein Halbzeit, die für den 32-Jährigen, der ja zwischenzeitlich auch schon in die Kritik geraten war, sicher Balsam auf der Stürmer-Seele war.

Und gleich zu Beginn machte Dedic aus dem Doppel- einen Dreierpack. Sein 3:0 in der 51. Minute war so etwas wie die Vorentscheidung. Lustenau machte zwar in der Folge Druck, das Tor schoss aber wieder der FC Wacker – diesmal war es Jamnig der nach einem Rakowitz-Zuspiel einen unmotivierten Ausflug von Lustenau-Goalie Alexander Selbald nützte (64.). Beinahe wäre Dedic dann nach einer Pirkl-Hereingabe noch ein Treffer gelungen. Sieben Minuten vor Schluss durfte dann der erst 16-jährige Matthäus Taferner sein Profidebüt feiern. Knett rettet in der Nachspielzeit noch seine weiße Weste. „Wir waren effizient und hatten gute Umschaltmomente“, freute sich Jamnig.